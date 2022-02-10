Тефтельки можно готовить, как в рецепте Лизы Глинской, с говяжьим фаршем, а можно и с куриным. Так получится диетически, питательно и очень нежно.
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Рецепт домашних тефтелей из говядины
- Время: 80 минут
- Порции: 4 – 6
Приготовление:
- Отварите рис в подсоленной воде 15 минут. Выключите огонь и оставьте рис под крышкой до полного охлаждения.
- Очистите лук и нарежьте мелким кубиком. Обжарьте его на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла.
- Смешайте рис, фарш и лук. Сдобрите солью и перцем и тщательно перемешайте. Сформируйте тефтельки, запанируйте в манке и обжарьте по 30 секунд с каждой стороны на разогретой сковороде.
- Выложите их в жаростойкий противень или кастрюлю.
- Для приготовления соуса нарежьте соломкой морковь и лук, добавьте соли и перец. Обжарьте овощи на сковороде.
- Добавить помидоры и перемешать.
- Вылейте соус в тефтели и равномерно разровняйте его ложкой. Влейте еще 50 миллилитров воды.
- Накройте крышкой и готовьте еще 15 – 20 минут на плите или в духовке.
Приятного!
Видеорецепт приготовления домашних тефтелей: