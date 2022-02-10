Тефтельки с томатным соусом: отличное блюдо на несколько дней

10 февраля 2022 , 22:01
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Источник:

ютуб Лизы Глинской

Чтобы приготовить вкусные тефтельки на обед или ужин, не нужно часами торчать на кухне. Быстро сформуйте их, обжарьте и залейте томатным соусом. А остальное за вас сделает техника.

Тефтельки можно готовить, как в рецепте Лизы Глинской, с говяжьим фаршем, а можно и с куриным. Так получится диетически, питательно и очень нежно.

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Рецепт домашних тефтелей из говядины

  • Время: 80 минут
  • Порции: 4 – 6
Ингредиенты:
– 500 граммов говяжьего фарша;
– 150 граммов риса и 350 миллилитров воды;
– 3 средних луковицы;
– соль;
– черный молотый перец;
– масло для жарки;
– 50 граммов манной крупы.
Для соуса:
– 300 граммов томатов в своем соку;
– 2 средние моркови;
– 2 средние луковицы;
– вода;
– сахар.

Приготовление​:

  1. Отварите рис в подсоленной воде 15 минут. Выключите огонь и оставьте рис под крышкой до полного охлаждения.
  1. Очистите лук и нарежьте мелким кубиком. Обжарьте его на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла.
  1. Смешайте рис, фарш и лук. Сдобрите солью и перцем и тщательно перемешайте. Сформируйте тефтельки, запанируйте в манке и обжарьте по 30 секунд с каждой стороны на разогретой сковороде.
  1. Выложите их в жаростойкий противень или кастрюлю.
  1. Для приготовления соуса нарежьте соломкой морковь и лук, добавьте соли и перец. Обжарьте овощи на сковороде.
  1. Добавить помидоры и перемешать.
  1. Вылейте соус в тефтели и равномерно разровняйте его ложкой. Влейте еще 50 миллилитров воды.
  1. Накройте крышкой и готовьте еще 15 – 20 минут на плите или в духовке.

Приятного!

 

Видеорецепт приготовления домашних тефтелей:

 

Автор: Богданна Рибак