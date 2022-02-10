Тефтельки с томатным соусом: отличное блюдо на несколько дней

Чтобы приготовить вкусные тефтельки на обед или ужин, не нужно часами торчать на кухне. Быстро сформуйте их, обжарьте и залейте томатным соусом. А остальное за вас сделает техника.

Тефтельки можно готовить, как в рецепте Лизы Глинской, с говяжьим фаршем, а можно и с куриным. Так получится диетически, питательно и очень нежно.

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Рецепт домашних тефтелей из говядины

Время : 80 минут

: 80 минут Порции: 4 – 6

– 500 граммов говяжьего фарша;– 150 граммов риса и 350 миллилитров воды;– 3 средних луковицы;– соль;– черный молотый перец;– масло для жарки;– 50 граммов манной крупы.– 300 граммов томатов в своем соку;– 2 средние моркови;– 2 средние луковицы;– вода;– сахар.

Приготовление​:

Отварите рис в подсоленной воде 15 минут. Выключите огонь и оставьте рис под крышкой до полного охлаждения.

Очистите лук и нарежьте мелким кубиком. Обжарьте его на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла.

Смешайте рис, фарш и лук. Сдобрите солью и перцем и тщательно перемешайте. Сформируйте тефтельки, запанируйте в манке и обжарьте по 30 секунд с каждой стороны на разогретой сковороде.

Выложите их в жаростойкий противень или кастрюлю.

Для приготовления соуса нарежьте соломкой морковь и лук, добавьте соли и перец. Обжарьте овощи на сковороде.

Добавить помидоры и перемешать.

Вылейте соус в тефтели и равномерно разровняйте его ложкой. Влейте еще 50 миллилитров воды.

Накройте крышкой и готовьте еще 15 – 20 минут на плите или в духовке.

Приятного!

Видеорецепт приготовления домашних тефтелей: