Запечена телятина з овочами від Лізи Глінської
Кондитерка та суддя "Мастер Шеф" 1 сезону Єлизавета Глінська поділилася рецептом запеченої телятини в пікантному соусі.
Єлизавета Глінська на своїй сторінці в інстаграм опублікувала рецепт телятини "Оссобуко" з вишуканим соусом, який прекрасно доповнить святкове меню. "Оссобуко" – традиційну страву італійської кухні – готують з ароматною гремолатою.
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Рецепт запеченої телятини з вишуканим соусом
- Ретельно помийте м'ясо, додайте сіль, перець, обваляйте у борошні та обсмажте на пательні 2-3 хвилини з двох сторін із суміші вершкового та соняшникового масла.
- Помийте овочі, почистіть, обсмажте на рослинному маслі цибулю, моркву, селеру, часник до золотої скоринки, додайте солі, перцю, копчену паприку, вино і бульйон. Тушкуйте 5-7 хвилин. Додайте дрібно нарізані томати (або пасти), перемішайте.
- Розігрійте духовку при температурі 170 градусів, залийте м'ясо соусом з овочами, накрийте кришкою, відправте запікатись на 3 години.
- Для приготування гремолати подрібніть петрушку з часником, додайте цедру лимона, перемішайте.
- Викладіть страву на тарілку. Смачного!
Рецепт запеченої телятини з вишуканим соусом від Лізи Глінської у відео:
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