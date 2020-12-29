Кондитерка та суддя "Мастер Шеф" 1 сезону Єлизавета Глінська поділилася рецептом запеченої телятини в пікантному соусі.

Єлизавета Глінська на своїй сторінці в інстаграм опублікувала рецепт телятини "Оссобуко" з вишуканим соусом, який прекрасно доповнить святкове меню. "Оссобуко" – традиційну страву італійської кухні – готують з ароматною гремолатою.

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Рецепт запеченої телятини з вишуканим соусом

Інгредієнти:

– 800 г телячих гомілок;

– 1 морква;

– 1 цибулина;

– 2 стебла селери;

– 2-3 зубчики часнику;

– 2 томати або 40 г томатної пасти;

– 30 г борошна;

– сіль, перець;

– копчена паприка;

–200 мл білого сухого вина;

–200 мл бульйону;

– масло вершкове 82%;

– соняшникова олія;

– 10 г петрушки;

– 1 зубчик часнику;

– цедра 1/2 лимона;

Ретельно помийте м'ясо, додайте сіль, перець, обваляйте у борошні та обсмажте на пательні 2-3 хвилини з двох сторін із суміші вершкового та соняшникового масла. Помийте овочі, почистіть, обсмажте на рослинному маслі цибулю, моркву, селеру, часник до золотої скоринки, додайте солі, перцю, копчену паприку, вино і бульйон. Тушкуйте 5-7 хвилин. Додайте дрібно нарізані томати (або пасти), перемішайте. Розігрійте духовку при температурі 170 градусів, залийте м'ясо соусом з овочами, накрийте кришкою, відправте запікатись на 3 години. Для приготування гремолати подрібніть петрушку з часником, додайте цедру лимона, перемішайте. Викладіть страву на тарілку. Смачного!

Рецепт запеченої телятини з вишуканим соусом від Лізи Глінської у відео: