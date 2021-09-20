Теплый салат из картофеля и бекона – прекрасная альтернатива обычным гарнирам или салатам. Блюдо довольно сытное, поэтому прекрасно дополнить его могут свежие листья салата или овощная нарезка.
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Рецепт теплого салата из картофеля
- Время: 45 минут
- Порции: 3 – 4
Теплый салат из картофеля / Фото Рецепты
Приготовление:
- Очистите и вымойте картофель под проточной водой. Нарежьте грубыми кусочками.
Приготовление блюда / Фото Еда
- Отварите картофель в подсоленной кипящей воде в течение 12 – 15 минут до готовности. Слейте воду и переложите картофель в большую миску.
Приготовление блюда / Фото Еда
- Нарежьте бекон кубиками и обжарьте на сковороде с оливковым маслом.
Приготовление блюда / Фото Еда
- Лук нарежьте кубиками и обжарьте на сковороде, в которой жарился бекон.
Приготовление блюда / Фото Еда
- Добавьте к луку уксус, сахар, горчицу и соль. Перемешайте ингредиенты и прогрейте еще 2 – 3 минуты.
Приготовление блюда / Фото Еда
- Вылейте готовый луковый соус к картофелю и добавьте бекон.
Приготовление блюда / Фото Еда
- Мелко нарежьте петрушку и посыпьте блюдо. Перемешайте теплый салат из картофеля и подавайте к столу. Приятного аппетита!