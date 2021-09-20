Теплий салат з картоплі та бекону – чудова альтернатива звичайним гарнірам або салатам. Страва доволі ситна, тому чудово доповнити її може свіжі листя салату або овочева нарізка.
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Рецепт теплого салату з картоплі
- Час: 45 хвилин
- Порції: 3 – 4
Теплий салат з картоплі / Фото Рецепти
Приготування:
- Почистіть та помийте картоплю під проточною водою. Наріжте грубими шматочками.
Приготування страви / Фото Їжа
- Відваріть картоплю у підсоленій киплячій воді протягом 12 – 15 хвилин до готовності. Злийте воду та перекладіть картоплю у велику миску.
Приготування страви / Фото Їжа
- Наріжте бекон кубиками та обсмажте на сковорідці з оливковою олією.
Приготування страви / Фото Їжа
- Цибулю наріжте кубиками та обсмажте на сковорідці, в якій смажився бекон.
Приготування страви / Фото Їжа
- Додайте до цибулі оцет, цукор, гірчицю та сіль. Перемішайте інгредієнти та прогрійте ще 2 – 3 хвилини.
Приготування страви / Фото Їжа
- Вилийте готовий цибулевий соус до картоплі та додайте бекон.
Приготування страви / Фото Їжа
- Дрібно наріжте петрушку та посипте страву. Перемішайте теплий салат з картоплі та подавайте до столу. Смачного!