Теплый салат или гарнир – решать вам: рецепт блюда из картофеля и бекона

Когда надоело картофельное пюре, вы можете приготовить вкусный и простой в приготовлении салат. С добавлением бекона и особого лукового соуса это блюдо будет смаковать как из ресторана.

Теплый салат из картофеля и бекона – прекрасная альтернатива обычным гарнирам или салатам. Блюдо довольно сытное, поэтому прекрасно дополнить его могут свежие листья салата или овощная нарезка.

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Рецепт теплого салата из картофеля

Время : 45 минут

: 45 минут Порции: 3 – 4



Теплый салат из картофеля / Фото Рецепты

– 900 г картофеля;– 400 г бекона;– 1 красная луковица;– 50 мл белого винного уксуса;– 50 мл оливкового масла;– 2 ст. л. сахара,– 1 ст. л. дижонской горчицы;– 1 ч. л. соли;– 30 г петрушки;– черный молотый перец.

Приготовление:

Очистите и вымойте картофель под проточной водой. Нарежьте грубыми кусочками.



Приготовление блюда / Фото Еда

Отварите картофель в подсоленной кипящей воде в течение 12 – 15 минут до готовности. Слейте воду и переложите картофель в большую миску.



Приготовление блюда / Фото Еда

Нарежьте бекон кубиками и обжарьте на сковороде с оливковым маслом.



Приготовление блюда / Фото Еда

Лук нарежьте кубиками и обжарьте на сковороде, в которой жарился бекон.



Приготовление блюда / Фото Еда

Добавьте к луку уксус, сахар, горчицу и соль. Перемешайте ингредиенты и прогрейте еще 2 – 3 минуты.



Приготовление блюда / Фото Еда

Вылейте готовый луковый соус к картофелю и добавьте бекон.



Приготовление блюда / Фото Еда