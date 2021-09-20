Теплый салат или гарнир – решать вам: рецепт блюда из картофеля и бекона
20 сентября 2021 , 15:50Читати новину українською
Источник:Еда
Когда надоело картофельное пюре, вы можете приготовить вкусный и простой в приготовлении салат. С добавлением бекона и особого лукового соуса это блюдо будет смаковать как из ресторана.
Теплый салат из картофеля и бекона – прекрасная альтернатива обычным гарнирам или салатам. Блюдо довольно сытное, поэтому прекрасно дополнить его могут свежие листья салата или овощная нарезка.
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Рецепт теплого салата из картофеля
- Время: 45 минут
- Порции: 3 – 4
Теплый салат из картофеля / Фото Рецепты
– 900 г картофеля;
– 400 г бекона;
– 1 красная луковица;
– 50 мл белого винного уксуса;
– 50 мл оливкового масла;
– 2 ст. л. сахара,
– 1 ст. л. дижонской горчицы;
– 1 ч. л. соли;
– 30 г петрушки;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Очистите и вымойте картофель под проточной водой. Нарежьте грубыми кусочками.
Приготовление блюда / Фото Еда
- Отварите картофель в подсоленной кипящей воде в течение 12 – 15 минут до готовности. Слейте воду и переложите картофель в большую миску.
Приготовление блюда / Фото Еда
- Нарежьте бекон кубиками и обжарьте на сковороде с оливковым маслом.
Приготовление блюда / Фото Еда
- Лук нарежьте кубиками и обжарьте на сковороде, в которой жарился бекон.
Приготовление блюда / Фото Еда
- Добавьте к луку уксус, сахар, горчицу и соль. Перемешайте ингредиенты и прогрейте еще 2 – 3 минуты.
Приготовление блюда / Фото Еда
- Вылейте готовый луковый соус к картофелю и добавьте бекон.
Приготовление блюда / Фото Еда
- Мелко нарежьте петрушку и посыпьте блюдо. Перемешайте теплый салат из картофеля и подавайте к столу. Приятного аппетита!