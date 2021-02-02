Как приготовить теплый салат со шпинатом и сыром: рецепт Джейми Оливера
Если хочется чего-то вкусного, легкого и полезного – приготовьте салат со шпинатом и сыром по рецепту Джейми Оливера.
Источник: инстаграм Джейми Оливера
Известный английский шеф-повар, ресторатор, автор книг о здоровом питании Джейми Оливер поделился с поклонниками рецептом салата со шпинатом и сыром, который вы легко приготовите дома.
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Рецепт салата
- Для приготовления салата помойте шпинат.
- Очистите от шелухи лук, нарежьте полукольцами.
- На горячей сковороде обжарьте орехи, измельчите в ступе.
- Лук обжарьте до золотой корочки, добавьте карри, винный соус, перемешайте, тушите 8 минут.
- Нарежьте сыр кубиками, выложите на сковороду, добавьте шпинат, орехи, перемешайте, оставьте еще несколько минут. Выложите на тарелку, добавьте соль, перец, украсьте измельченными орехами. Приятного аппетита!
Рецепт салата со шпинатом и сыром от Джейми Оливера в видео:
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