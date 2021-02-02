Если хочется чего-то вкусного, легкого и полезного – приготовьте салат со шпинатом и сыром по рецепту Джейми Оливера.

Источник: инстаграм Джейми Оливера

Известный английский шеф-повар, ресторатор, автор книг о здоровом питании Джейми Оливер поделился с поклонниками рецептом салата со шпинатом и сыром, который вы легко приготовите дома.

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Рецепт салата

Ингредиенты⁣⁣⁣:

– 20 граммов орехов кешью;

– 1 луковица;

– 2 чайные ложки пасты карри (Роган Джош);

– 100 граммов сыра Панир (или домашний мягкий сыр);

– 200 граммов шпината;

– винный уксус.

– соль, перец.

Для приготовления салата помойте шпинат. Очистите от шелухи лук, нарежьте полукольцами. На горячей сковороде обжарьте орехи, измельчите в ступе. Лук обжарьте до золотой корочки, добавьте карри, винный соус, перемешайте, тушите 8 минут. Нарежьте сыр кубиками, выложите на сковороду, добавьте шпинат, орехи, перемешайте, оставьте еще несколько минут. Выложите на тарелку, добавьте соль, перец, украсьте измельченными орехами. Приятного аппетита!

Рецепт салата со шпинатом и сыром от Джейми Оливера в видео: