Хватит покупать магазинные соусы – давайте готовить вкусные и диетические соусы для салатов собственноручно.

SmachnoNews подготовил для вас подборку полезных и низкокалорийных заправок для салатов на любой вкус.

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– легкая заправка

Легкая заправка прекрасно подойдет для таких салатов как Шуба, Оливье, Мимоза.

Ингредиенты:

– 1 ст. л оливкового масла;

– 5 ст. л сметаны;

– ½ ч. л горчицы.

Соедините все ингредиенты в миске и тщательно перемешайте до однородной массы. Заправьте салат или обмажьте его слоями, он прекрасно заменит майонез.

– кефирная заправка

Такая заправка отлично подойдет в салатах с домашним сыром и овощами.

Ингредиенты:

– сметана;

– кефир;

– чеснок;

– свежая зелень;

– специи на ваш вкус.

Что касается пропорций – они зависят от объема вашего салата. Смешайте все жидкие ингредиенты в миске, выжмите чеснок и добавьте специй. Перемешайте соус до однородной консистенции и заправьте салат.

Разнообразные заправки для салатов

– французская заправка

Нежная заправка с легкими нотками кислинки прекрасно подойдет для свежих салатов из зелени или овощей.

Ингредиенты:

– 100 мл йогурта (греческого);

– ½ Огурца;

– ½ ч. л лимонного сока;

– 1 ч. л оливкового масла;

– ½ ч. л дижонской горчицы;

– специи на ваш вкус.

Помойте свежий огурец, нарежьте его мелким кубиком. Соедините все ингредиенты в миске и перемешайте до однородного состояния.

– острая заправка

Острая заправка прекрасно подойдет к мясным салатам или как дополнение к мясной тарелке.

Ингредиенты:

– 100 г сметаны;

– 1 ст. л тертого хрена;

– 1 ч. л горчицы;

– 1 зубчик чеснока;

– специи на ваш вкус.

Мелко нарежьте чеснок или выжмите его, добавьте к сметане и перемешайте. Соедините остальные ингредиенты со сметаной и тщательно вымешайте смесь до однородной массы.

– сырная заправка

Сырная заправка прекрасно сочетается со свежими салатами с зеленью и овощами.

Ингредиенты:

– 100 г йогурта;

– 100 г творога;

– 1 ч. л горчицы;

– ½ Ч. л лимонного сока;

– специи на ваш вкус.

Кисломолочный творог перетрите через мелкое сито, чтобы не было комочков, а структура соуса была более нежной. Соедините все ингредиенты в миске, перемешайте и заправьте салат.

– цитрусовая заправка

Цитрусовая заправка прекрасно подходит к салатам из курицы, ведь она кисло-сладкая и очень ароматная.

Ингредиенты:

– 200 мл греческого йогурта;

– 1 ч. л меда;

– 1 ст. л апельсинового сока;

– ½ ч. л цедры апельсина;

– 1 ч. л горчицы;

– специи на ваш вкус.

Ошпарьте апельсин кипятком, снимите цедру и выжмите сок. Смешайте все ингредиенты в миске и перемешайте. Ароматная цитрусовая заправка станет вашей любимой к салатам из курицы и утки.

Соусы для салатов

– освежающая заправка

Яркий свежий аромат и вкус заправки подойдет для свежих салатов с курицей и фруктами.

Ингредиенты:

– 200 мл йогурта;

– ½ Огурца;

– мята на ваш вкус;

– 1 ч. л оливкового масла;

– специи на ваш вкус.

Мелко нарежьте огурец, по желанию его также можно натереть на мелкой терке. Помойте листики мяты порвите руками и смешайте с остальными ингредиентами до однородной массы.

– домашний низкокалорийный майонез

Отличная альтернатива магазинному майонезу. Этой заправкой можно заправлять любой салат – вкус будет непревзойденный.

Ингредиенты:

– 2 шт. вареных желтков;

– 100 г сметаны;

– 1 ст. л горчицы;

– специи на ваш вкус.