Восемь полезных заправок для салатов, которые заменят майонез: рецепты на любой вкус
Хватит покупать магазинные соусы – давайте готовить вкусные и диетические соусы для салатов собственноручно.
SmachnoNews подготовил для вас подборку полезных и низкокалорийных заправок для салатов на любой вкус.
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– легкая заправка
Легкая заправка прекрасно подойдет для таких салатов как Шуба, Оливье, Мимоза.
- Соедините все ингредиенты в миске и тщательно перемешайте до однородной массы.
- Заправьте салат или обмажьте его слоями, он прекрасно заменит майонез.
– кефирная заправка
Такая заправка отлично подойдет в салатах с домашним сыром и овощами.
- Что касается пропорций – они зависят от объема вашего салата.
- Смешайте все жидкие ингредиенты в миске, выжмите чеснок и добавьте специй.
- Перемешайте соус до однородной консистенции и заправьте салат.
Разнообразные заправки для салатов
– французская заправка
Нежная заправка с легкими нотками кислинки прекрасно подойдет для свежих салатов из зелени или овощей.
- Помойте свежий огурец, нарежьте его мелким кубиком.
- Соедините все ингредиенты в миске и перемешайте до однородного состояния.
– острая заправка
Острая заправка прекрасно подойдет к мясным салатам или как дополнение к мясной тарелке.
- Мелко нарежьте чеснок или выжмите его, добавьте к сметане и перемешайте.
- Соедините остальные ингредиенты со сметаной и тщательно вымешайте смесь до однородной массы.
– сырная заправка
Сырная заправка прекрасно сочетается со свежими салатами с зеленью и овощами.
- Кисломолочный творог перетрите через мелкое сито, чтобы не было комочков, а структура соуса была более нежной.
- Соедините все ингредиенты в миске, перемешайте и заправьте салат.
– цитрусовая заправка
Цитрусовая заправка прекрасно подходит к салатам из курицы, ведь она кисло-сладкая и очень ароматная.
- Ошпарьте апельсин кипятком, снимите цедру и выжмите сок.
- Смешайте все ингредиенты в миске и перемешайте. Ароматная цитрусовая заправка станет вашей любимой к салатам из курицы и утки.
Соусы для салатов
– освежающая заправка
Яркий свежий аромат и вкус заправки подойдет для свежих салатов с курицей и фруктами.
- Мелко нарежьте огурец, по желанию его также можно натереть на мелкой терке.
- Помойте листики мяты порвите руками и смешайте с остальными ингредиентами до однородной массы.
– домашний низкокалорийный майонез
Отличная альтернатива магазинному майонезу. Этой заправкой можно заправлять любой салат – вкус будет непревзойденный.
- Разомните желтки вилкой, смешайте с остальными ингредиентами и легонько взбейте до однородности. Приятного аппетита!
Источник: SmachnoNews
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