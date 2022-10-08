Для большинства регионов слово "мачанка" кажется несколько странным, но оно прекрасно известно каждой лемковской семье. Этот густой суп с мясом, дополненный жаркой муки и лука, имеет невероятный вкус, который покорит каждого с первого"знакомства".

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Время: 1 час 20 минут

Порций: 2

Вкусные традиции / Фото IGotoWorld

Ингредиенты:

соль и перец по вкусу.

соль и перец по вкусу.

соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Замачиваем хорошо промытые грибы на 5 часов. После этого процеживаем воду от мусора, возвращаем грибы и варим на слабом огне до готовности 30 – 40 минут.

Нарезаем лук и жарим до прозрачности на растительном масле. На другой сковороде обжариваем муку до золотисто-коричневого цвета.

Отваренные грибы промываем в горячей воде и нарезаем мелкими кусочками. Добавляем в лук и жарим 10 минут, в процессе добавляем сливочное масло.

Разводим муку теплым грибным отваром до необходимой густоты, но так, чтобы не было комочков. Кипятим и снимаем пенку.