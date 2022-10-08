Для большинства регионов слово "мачанка" кажется несколько странным, но оно прекрасно известно каждой лемковской семье. Этот густой суп с мясом, дополненный жаркой муки и лука, имеет невероятный вкус, который покорит каждого с первого"знакомства".
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Рецепт тернопольской мачанки
Время: 1 час 20 минут
Порций: 2
Вкусные традиции / Фото IGotoWorld
Ингредиенты:
- 30 грамм белых сушеных грибов;
- 2 столовые ложки подсолнечного масла;
- 10 грамм сливочного масла;
- 2 столовые ложки пшеничной муки;
- 1 репчатый лук;
- 3 столовые ложки сметаны;
- один лавровый лист;
- соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Замачиваем хорошо промытые грибы на 5 часов. После этого процеживаем воду от мусора, возвращаем грибы и варим на слабом огне до готовности 30 – 40 минут.
- Нарезаем лук и жарим до прозрачности на растительном масле. На другой сковороде обжариваем муку до золотисто-коричневого цвета.
- Отваренные грибы промываем в горячей воде и нарезаем мелкими кусочками. Добавляем в лук и жарим 10 минут, в процессе добавляем сливочное масло.
- Разводим муку теплым грибным отваром до необходимой густоты, но так, чтобы не было комочков. Кипятим и снимаем пенку.
- Смешиваем все в одной кастрюле, добавляем перец, лавровый лист, соль и варим 5 – 10 минут.
Приятного аппетита!