Для большинства регионов слово "мачанка" кажется несколько странным, но оно прекрасно известно каждой лемковской семье. Этот густой суп с мясом, дополненный жаркой муки и лука, имеет невероятный вкус, который покорит каждого с первого"знакомства".

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Рецепт тернопольской мачанки

Время: 1 час 20 минут

Порций: 2

Вкусные традиции / Фото IGotoWorld

Ингредиенты:

  • 30 грамм белых сушеных грибов;
  • 2 столовые ложки подсолнечного масла;
  • 10 грамм сливочного масла;
  • 2 столовые ложки пшеничной муки;
  • 1 репчатый лук;
  • 3 столовые ложки сметаны;
  • один лавровый лист;
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Замачиваем хорошо промытые грибы на 5 часов. После этого процеживаем воду от мусора, возвращаем грибы и варим на слабом огне до готовности 30 – 40 минут.
  2. Нарезаем лук и жарим до прозрачности на растительном масле. На другой сковороде обжариваем муку до золотисто-коричневого цвета.
  3. Отваренные грибы промываем в горячей воде и нарезаем мелкими кусочками. Добавляем в лук и жарим 10 минут, в процессе добавляем сливочное масло.
  4. Разводим муку теплым грибным отваром до необходимой густоты, но так, чтобы не было комочков. Кипятим и снимаем пенку.
  5. Смешиваем все в одной кастрюле, добавляем перец, лавровый лист, соль и варим 5 – 10 минут.

Приятного аппетита!