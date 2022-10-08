Для більшості регіонів слово "мачанка" здається дещо дивакуватим, але воно чудово відоме кожній лемківській родині. Цей густий суп з м'ясом, доповнений зажаркою борошна та цибулі, має неймовірний смак, який підкорить кожного з першого ж "знайомства".

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Рецепт тернопільської мачанки

Час: 1 година 20 хвилин

Порцій: 2

Смачні традиції / Фото IGotoWorld

Інгредієнти:

30 грамів білих сушених грибів;

2 столові ложки соняшникової олії;

10 грамів вершкового масла;

2 столові ложки пшеничного борошна;

1 ріпчаста цибуля;

3 столові ложки сметани;

один лавровий лист;

сіль та перець до смаку.

Приготування:

Замочуємо добре промиті гриби на 5 годин. Після цього проціджуємо воду від сміття, повертаємо у неї гриби та варимо на слабкому вогні до готовності 30 – 40 хвилин. Нарізаємо цибулю та смажимо до прозорості на олії. На іншій сковорідці обсмажуємо борошно до золотисто-коричневого кольору. Відварені гриби промиваємо у гарячій воді та нарізаємо дрібними шматочками. Додаємо до цибулі та смажимо 10 хвилин, у процесі додаємо вершкове масло. Розводимо борошно теплим грибним відваром до необхідної густоти, але так, щоб не було грудочок. Кип'ятимо та знімаємо пінку. Змішуємо все в одній каструлі, додаємо перець, лавровий лист, сіль та варимо 5 – 10 хвилин.

Смачного!