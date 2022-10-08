Для більшості регіонів слово "мачанка" здається дещо дивакуватим, але воно чудово відоме кожній лемківській родині. Цей густий суп з м'ясом, доповнений зажаркою борошна та цибулі, має неймовірний смак, який підкорить кожного з першого ж "знайомства".
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Рецепт тернопільської мачанки
Час: 1 година 20 хвилин
Порцій: 2
Смачні традиції / Фото IGotoWorld
Інгредієнти:
- 30 грамів білих сушених грибів;
- 2 столові ложки соняшникової олії;
- 10 грамів вершкового масла;
- 2 столові ложки пшеничного борошна;
- 1 ріпчаста цибуля;
- 3 столові ложки сметани;
- один лавровий лист;
- сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Замочуємо добре промиті гриби на 5 годин. Після цього проціджуємо воду від сміття, повертаємо у неї гриби та варимо на слабкому вогні до готовності 30 – 40 хвилин.
- Нарізаємо цибулю та смажимо до прозорості на олії. На іншій сковорідці обсмажуємо борошно до золотисто-коричневого кольору.
- Відварені гриби промиваємо у гарячій воді та нарізаємо дрібними шматочками. Додаємо до цибулі та смажимо 10 хвилин, у процесі додаємо вершкове масло.
- Розводимо борошно теплим грибним відваром до необхідної густоти, але так, щоб не було грудочок. Кип'ятимо та знімаємо пінку.
- Змішуємо все в одній каструлі, додаємо перець, лавровий лист, сіль та варимо 5 – 10 хвилин.
Смачного!