Тертый пирог с черникой: идеальная домашняя выпечка к столу

Пока на рынке еще можно купить чернику, попробуйте приготовить этот тертый пирог. Он быстрый и легкий, вкус выпечки вы не забудете еще долго.

Тертые пироги – универсальная домашняя выпечка. Начинкой для них могут быть любые ягоды или фрукты, даже варенье. Чтобы полакомиться вкусным десертом, не обязательно часами замешивать тесто – попробуйте этот рецепт.

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Мы предлагаем вам вариант тертого пирога с черникой. Она очень ароматная, сочная и наполнит домашнюю выпечку особым шармом. Если у вас нет этой ягоды – используйте любую другую: голубику, малину или даже крыжовник.

Рецепт тертого пирога с черникой

Время: 2 – 3 часа

2 – 3 часа Порции: 4 – 6

– черника;– 300 граммов пшеничной муки;– 150 граммов холодного сливочного масла;– 1 чайная ложка разрыхлителя для теста;– 2 столовые ложки сахара;– 2 столовые ложки сметаны;– 1 куриное яйцо;– щепотка соли.

Приготовление:

Холодное сливочное масло (можно предварительно его заморозить) натрите на грубой терке. Разотрите его руками вместе с мукой до крошки.

Добавьте в крошку разрыхлитель, соль, сахар, яйцо и сметану. Замесите однородное эластичное тесто и разделите его на две части. Каждую из них заверните в слой пищевой пленки. Отправьте тесто в морозилку на 30-40 минут.

Извлеките одну часть теста и натрите его в форму для пирога. Сверху выложите чернику, перемешанную с небольшим количеством кукурузного крахмала. Чтобы тесто пропеклось – не делайте его слишком толстым слоем.

Другую часть теста натрите на грубой терке поверх ягод.

Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте пирог 30-40 минут до готовности.

Достаньте готовый пирог из духовки, оставьте в форме до полного охлаждения. Осторожно извлеките его из формы и нарежьте порционными кусками.

Приятного тебе аппетита!