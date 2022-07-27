Терті пироги – універсальна домашня випічка. Начинкою для них можуть бути будь-які ягоди чи фрукти, навіть варення. Щоб поласувати смачним десертом не обов'язково годинами замішувати тісто – спробуйте цей рецепт.

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Ми пропонуємо вам варіант тертого пирога з чорницею. Вона надзвичайно ароматна, соковита та сповнить домашню випічку особливим шармом. Якщо у вас не має цієї ягоди – використайте будь-яку іншу: лохину, малину або навіть аґрус.

Рецепт тертого пирога з чорницею

Час: 2 – 3 години

2 – 3 години Порції: 4 – 6

Інгредієнти для тіста:

– чорниці;

– 300 грамів пшеничного борошна;

– 150 грамів холодного вершкового масла;

– 1 чайна ложка розпушувача для тіста;

– 2 столові ложки цукру;

– 2 столові ложки сметани;

– 1 куряче яйце;

– щіпка солі.

Приготування:

Холодне вершкове масло (можна попереднього його заморозити) натріть на грубій тертці. Розітріть його руками разом з борошном до крихти.

Додайте до крихти розпушувач, сіль, цукор, яйце та сметану. Замісіть еластичне однорідне тісто та розділіть його на дві частини. Кожну з них загорніть у шар харчової плівки. Відправте тісто в морозилку на 30 – 40 хвилин.

Вийміть одну частину тіста та натріть його у форму для пирога. Зверху викладіть чорницю перемішану з невеликою кількістю кукурудзяного крохмалю. Щоб тісто пропеклося – не робіть його надто товстим шаром.

Іншу частину тіста натріть на грубій тертці поверх ягід.

Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте пиріг 30 – 40 хвилин до готовності.

Дістаньте готовий пиріг з духовки, залишіть у формі до повного охолодження. Обережно вийміть його з форми та наріжте порційними шматками.

Смачного!