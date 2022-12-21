Хорошее тесто – это основа удачных вареников. Оно должно быть эластичным, однородным и слегка блестящим. После приготовления тесто должно таять во рту, поэтому очень важно не только иметь под рукой хороший рецепт, но и придерживаться всех его инструкций.

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Рецепт теста для вареников

Время: 30 минут

Порций: 4

Часть рождественской сказки / Фото Cookery

Ингредиенты:

1 килограмм муки;

щепотка соли;

столовая ложка растительного масла;

1 яйцо;

теплая вода.

Приготовление: