Гарне тісто – це основа вдалих вареників. Воно мусить бути еластичним, однорідним та злегка блискучим. Після приготування тісто має танути у роті, тож вкрай важливо не лише мати під рукою гарний рецепт, а й дотримуватися усіх його інструкцій.

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Рецепт тіста для вареників

Час: 30 хвилин

Порцій: 4

Частина різдвяної казки / Фото Cookery

Інгредієнти:

  • 1 кілограм борошна;
  • дрібка солі;
  • столова ложка олії;
  • 1 яйце;
  • тепла вода.

Приготування:

  1. Борошно просіюємо, солимо, додаємо олію та яйце і гарно перемішуємо.
  2. Поволі додаємо теплу воду і вимішуємо тісто до того моменту, як воно стане еластичним, як пластилін, та перестане липнути до рук.
  3. Якщо тісто вийшло зарідким – додаємо трішки борошна.
  4. Розкатувати тісто для вареників краще невеликими порціями.