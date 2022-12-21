Гарне тісто – це основа вдалих вареників. Воно мусить бути еластичним, однорідним та злегка блискучим. Після приготування тісто має танути у роті, тож вкрай важливо не лише мати під рукою гарний рецепт, а й дотримуватися усіх його інструкцій.

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Рецепт тіста для вареників

Час: 30 хвилин

Порцій: 4

Частина різдвяної казки / Фото Cookery

Інгредієнти:

1 кілограм борошна;

дрібка солі;

столова ложка олії;

1 яйце;

тепла вода.

Приготування: