Вареники должны быть идеальны: рецепт теста для самого популярного рождественского блюда
21 декабря 2022, 21:24Читати новину українською
Источник:Beszamel
Ни один рождественский стол невозможно представить без вареников. Поскольку это основное блюдо, то совершенно очевидно, что его вкус должен быть просто непревзойденным.
Хорошее тесто – это основа удачных вареников. Оно должно быть эластичным, однородным и слегка блестящим. После приготовления тесто должно таять во рту, поэтому очень важно не только иметь под рукой хороший рецепт, но и придерживаться всех его инструкций.
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Рецепт теста для вареников
Время: 30 минут
Порций: 4
Часть рождественской сказки / Фото Cookery
Ингредиенты:
- 1 килограмм муки;
- щепотка соли;
- столовая ложка растительного масла;
- 1 яйцо;
- теплая вода.
Приготовление:
- Муку просеиваем, солим, добавляем масло и яйцо и хорошо перемешиваем.
- Медленно добавляем теплую воду и вымешиваем тесто до того момента, когда оно станет эластичным, как пластилин, и перестанет липнуть к рукам.
- Если тесто получилось редким – добавляем немного муки.
- Раскатывать тесто для вареников лучше небольшими порциями.