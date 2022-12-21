Вареники должны быть идеальны: рецепт теста для самого популярного рождественского блюда

21 декабря 2022, 21:24
Читати новину українською

Источник:

Beszamel

Ни один рождественский стол невозможно представить без вареников. Поскольку это основное блюдо, то совершенно очевидно, что его вкус должен быть просто непревзойденным.

Хорошее тесто – это основа удачных вареников. Оно должно быть эластичным, однородным и слегка блестящим. После приготовления тесто должно таять во рту, поэтому очень важно не только иметь под рукой хороший рецепт, но и придерживаться всех его инструкций.

Читайте также Промывка квашеной капусты: нужно ли это делать

Рецепт теста для вареников

Время: 30 минут

Порций: 4

Часть рождественской сказки / Фото Cookery

Ингредиенты:

  • 1 килограмм муки;
  • щепотка соли;
  • столовая ложка растительного масла;
  • 1 яйцо;
  • теплая вода.

Приготовление:

  1. Муку просеиваем, солим, добавляем масло и яйцо и хорошо перемешиваем.
  2. Медленно добавляем теплую воду и вымешиваем тесто до того момента, когда оно станет эластичным, как пластилин, и перестанет липнуть к рукам.
  3. Если тесто получилось редким – добавляем немного муки.
  4. Раскатывать тесто для вареников лучше небольшими порциями.

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська