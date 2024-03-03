Простой секрет идеальных пирожков: рецепт мегапухлого теста "Водолаз"
3 марта 2024, 17:10Читати новину українською
Источник:yulia_smachno_tyt
Пышные пирожки — всегда хорошая идея. Узнайте секрет самого пышного теста — оно вам точно понравится.
Пирожки получатся нежными и воздушными. Для начинки подойдет любое варенье.
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Тесто "Водолаз"
- Время: 1 час 10 минут
- Порций: 10
– 250 миллилитров молока;
– 50 граммов масла;
– 2 яйца;
– 100 граммов сахара;
– 20 граммов прессованных дрожжей;
– щепотка соли;
– 600 – 700 граммов муки;
– 50 миллилитров растительного масла;
– 10 граммов ванильного сахара.
Приготовление:
- Дрожжи разведите в теплом молоке. Добавьте растопленное масло, сахар, яйца, масло, соль и ванильный сахар. Тщательно перемешайте.
- Постепенно добавьте муку и вымесите тесто. Положите его в пакет, смазанный внутри маслом. Хорошо завяжите, но так, чтобы в пакете было место для схождения теста.
- Положите пакет с тестом в воду комнатной температуры где-то на час. Когда пакет всплывет, тесто будет готово.