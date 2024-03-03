Пиріжки вийдуть ніжними та повітряними. Для начинки підійде будь-яке варення.
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Тісто "Водолаз"
- Час: 1 година 10 хвилин
- Порцій: 10
Приготування:
- Дріжджі розведіть в теплому молоці. Додайте розтоплене масло, цукор, яйця, олію, сіль та ванільний цукор. Ретельно перемішайте.
- Поступово додайте борошно і вимісіть тісто. Покладіть його в пакет, змащений всередині олією. Добре зав'яжіть, але так, щоб в пакеті було місце для сходження тіста.
- Покладіть пакет з тістом у воду кімнатної температури десь на годину. Коли пакет спливе, тісто буде готове.