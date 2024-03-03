Пирожки получатся нежными и воздушными. Для начинки подойдет любое варенье.

Будет вкусно Свекровь точно будет просить рецепт: готовим ленивые хачапури

Тесто "Водолаз"

  • Время: 1 час 10 минут
  • Порций: 10

Приготовление:

  1. Дрожжи разведите в теплом молоке. Добавьте растопленное масло, сахар, яйца, масло, соль и ванильный сахар. Тщательно перемешайте.
  2. Постепенно добавьте муку и вымесите тесто. Положите его в пакет, смазанный внутри маслом. Хорошо завяжите, но так, чтобы в пакете было место для схождения теста.
  3. Положите пакет с тестом в воду комнатной температуры где-то на час. Когда пакет всплывет, тесто будет готово.