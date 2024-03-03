Пирожки получатся нежными и воздушными. Для начинки подойдет любое варенье.
Будет вкусно Свекровь точно будет просить рецепт: готовим ленивые хачапури
Тесто "Водолаз"
- Время: 1 час 10 минут
- Порций: 10
Приготовление:
- Дрожжи разведите в теплом молоке. Добавьте растопленное масло, сахар, яйца, масло, соль и ванильный сахар. Тщательно перемешайте.
- Постепенно добавьте муку и вымесите тесто. Положите его в пакет, смазанный внутри маслом. Хорошо завяжите, но так, чтобы в пакете было место для схождения теста.
- Положите пакет с тестом в воду комнатной температуры где-то на час. Когда пакет всплывет, тесто будет готово.