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Натали Бадер Мессиан – эксперт по брендам и розничной торговле присоединилась к исполнительному совету The Ritz в январе 2020 года и прокомментировала концепцию заведения:

Наша цель – сделать так, чтобы The Ritz засиял во всем мире. Мы хотим сохранить дворец на вершине индустрии гостеприимства. Первым новым шагом является изобретение торговых точек путем создания изысканной выпечки, – отметила Натали Бадер Мессиан.

Натали Бадер Мессиан / Фото Forbes

The Ritz Paris Le Comptoir станет новым местом для настоящих гурманов и ценителей изысканных блюд.

Чем будут угощать гостей заведения

С понедельника по субботу Ritz Paris Le Comptoir будет угощать посетителей заведения изысканными круассанами, шоколадными конфетами, в меню будет три варианта обеденных бутербродов и конечно, традиционные угощения от Франсуа Перре.

Печенье Мадлен / Фото Forbes

Франсуа Перре – популярный кондитер своего поколения, он любит говорить: "Разве искусство сбалансированных вкусов не вызывает у вас желание снова погрузить свою ложку в блюдо с улыбкой на устах и без необходимости просить стакан воды, когда закончите? Десерт должен поразить и вызвать желание. Его сладкоежки должны вызывать у вас желание вернуться".

Клубничный тарт / Фото Forbes

The Ritz Paris Le Comptoir будет угощать вас десертами от сочного печенья Мадлен с фруктами до шоколада, среди ассортимента мраморные торты и тарталетки. Гости могут взять десерты с собой в фирменных персиковых бумажных коробках с изображениями выдающихся Сезара Ритца, Огюста Эскофье и Франсуа Перре.

Вариация салата Цезарь в сэндвиче​ / Фото Forbes

Кроме изысканных десертов гости заведения могут приобрести изысканные подарочные наборы свечей Ritz с ароматами кондитерских изделий или шампанское Ritz и вина, выбранные подвалами Ritz.

Интерьер The Ritz Paris Le Comptoir

Декор заведения The Ritz Paris Le Comptoir безупречный и нежный, со световой структурой, белыми и бежевыми оттенками, тележками в стиле арт-деко или шкафами из Китая.

Интерьер The Ritz Paris Le Comptoir / Фото Forbes

The Ritz Paris Le Comptoir – уютное место, где можно попробовать исключительные творения Франсуа Перре. Внутри заведения The Ritz Paris Le Comptoir гигантская люстра из богемского хрусталя напоминает изогнутую форму печенья Мадлен.

Шестиметровая кожаная банкетка, восьмиметровый белый прилавок наполненным изысканной выпечкой и сладостями очарует вас и вам не захочется покидать The Ritz Paris Le Comptoir.