Также в этом рецепте нет кофе. Несмотря на это, такое тирамису удастся очень вкусным.
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Рецепт тирамису без савоярди
- Время: 40 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Соедините в кастрюле с толстым дном желток, сахар, пакетик ванильного сахара, муку, кукурузный крахмал и молоко. Перемешайте, чтобы не было комочков, и поставьте на огонь.
- На среднем огне сварите крем постоянно помешивая. Как только он загустеет, проварите еще минуту, интенсивно помешивая, и снимите с огня.
- Перелейте крем в другую посуду, закройте пленкой в контакт, чтобы он не обветрился, и дайте остыть до комнатной температуры.
- Затем добавьте в массу сливочный сыр и взбивайте несколько минут до однородности.
- Бортики и дно разъемной формы выложите печеньем. Залейте часть крема.
- Разровняйте его и сверху выложите еще один слой печенья, а затем – оставшийся крем. Снова разровняйте и посыпьте сверху какао.
- Отправьте в холодильник для застывания. При подаче форму снимите.