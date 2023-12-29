Також в цьому рецепті немає кави. Попри це, таке тирамісу вдасться дуже смачним.
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Рецепт тирамісу без савоярді
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- З'єднайте в каструлі з товстим дном жовток, цукор, пакетик ванільного цукру, борошно, кукурудзяний крохмаль і молоко. Перемішайте, щоб не було грудочок, і поставте на вогонь.
- На середньому вогні зваріть крем, постійно помішуючи. Щойно він загусне, проваріть ще хвилину, інтенсивно помішуючи, і зніміть з вогню.
- Перелийте крем в інший посуд, закрийте плівкою в контакт, щоб він не обвітрився, і дайте охолонути до кімнатної температури.
- Потім додайте в масу вершковий сир і збивайте кілька хвилин до однорідності.
- Бортики і дно роз'ємної форми викладіть печивом. Залийте частину крему.
- Розрівняйте його і зверху викладіть ще один шар печива, а потім – крем, що залишився. Знову розрівняйте та посипте зверху какао.
- Відправте у холодильник для застигання. При подачі форму зніміть.