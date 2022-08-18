В сезон помидоров обязательно приготовьте томатный сок и законсервируйте его на зиму. В нем сохранятся все полезные свойства томатов.

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Томатный сок отлично подойдет как к обыденному столу, так и к праздничному. Особенно вкусно подать его в горячее блюдо из курятины. Также на основе этого напитка можно готовить разнообразные коктейли как алкогольные, так и без.

Домашний консервированный сок можно также добавлять к разнообразным блюдам: как соус к голубцам, подливка к макаронам или основание к борщу.

Рецепт томатного сока на зиму

Время: 60 минут

60 минут Порции: 8 литровых банок

Ингредиенты:

– 8 литров томатного сока;

– 150 граммов сахара;

– 2 столовые ложки соли без горки.

Приготовление:

Чтобы получить 8 литров томатного сока, подготовьте около 10 кг спелых томатов. Тщательно помойте их, бланшируйте и снимите шкурку.

Измельчите мякоть блендером (порционно) или перекрутите на мясорубке. Можно дополнительно процедить его, но это по желанию.

Подготовьте чистые банки для сока, можно заранее их простерилизовать вместе с крышками.

В большой кастрюле проварите томатный сок вместе с сахаром и солью 15-20 минут. Разлейте все в банки и закройте крышками. Оставьте все охлаждаться при комнатной температуре.

Приятного тебе аппетита!

Видеорецепт приготовления домашнего томатного сока: