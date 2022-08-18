У сезон помідорів неодмінно приготуйте томатний сік та законсервуйте його на зиму. У ньому збережуться всі корисні властивості томатів.

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Томатний сік чудово підійде як до буденного столу, так і до святкового. Особливо смачно подати його до гарячої страви з курятини. Також на основі цього напою можна готувати різноманітні коктейлі, як алкогольні, так і без.

Домашній консервований сік можна також додавати до різноманітних страв: як соус до голубців, підлива до макаронів або основа до борщу.

Рецепт томатного соку на зиму

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 8 літрових банок

Інгредієнти:

– 8 літрів томатного соку;

– 150 грамів цукру;

– 2 столові ложки солі без гірки.

Приготування:

Щоб отримати 8 літрів томатного соку, підготуйте близько 10 кілограмів стиглих томатів. Ретельно помийте їх, бланшуйте та зніміть шкірку.

Подрібніть м'якоть блендером (порційно) або перекрутіть на м'ясорубці. Можна додатково процідити його, але це за бажанням.

Підготуйте чисті банки для соку, можна заздалегідь їх простерилізувати разом з кришками.

У великій каструлі проваріть томатний сік разом з цукром та сіллю 15 – 20 хвилин. Розлийте все в банки та закрийте кришками. Залишіть все охолоджуватися при кімнатній температурі.

Смачного!

Відеорецепт приготування домашнього томатного соку: