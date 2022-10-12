К тому же картофель доступен по цене, поэтому у каждого дома найдется хотя бы килограмм этого продукта. 24 канал подготовил для вас подборку вкуснейших рецептов из картофеля.
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Картофель Хассельбек
- Время приготовления: 50 минут
- Количество порций: 2
Картофель Хассельбек / Фото Pixabay
Приготовление:
- Нагрейте духовую печь до 220 градусов.
- Острым ножом сделайте в картофеле вертикальные прорези на расстоянии друг от друга 6 – 8 мм, но нужно прорезать не до самого конца.
- На масле поджарьте картофелины и приправьте солью и перцем.
- Переложите на противень, запекайте до мягкости или золотистой корочки, от 45 до 50 минут.
- Смешайте в маленькой мисочке сливочное масло, оливковое масло и лук-шалот.
- Залейте каждую картошку этой смесью. Подавайте горячей.
Паста с беконом и картофелем
- Время приготовления: 35 минут
- Количество порций: 4
Паста с беконом и картофелем / Фото Unsplash
Приготовление:
- Нагрейте духовку до 220 градусов.
- В большой кастрюле доведите воду до кипения.
- Разложите бекон в один слой на противень с бортиками и запекайте, пока он не подрумянится и не станет хрустящим, 12-15 минут.
- Переложите на тарелку, выстланную бумажным полотенцем (бекон будет хрустящим после охлаждения).
- Разбейте на кусочки, когда остынет.
- Положите на противень с бортиками сладкий картофель с маслом, тимьяном и 1/2 чайной ложки соли и перца.
- Запекайте примерно 12 минут.
- На сковородке поджарьте картошку до золотистой корочки, еще 6 – 9 минут.
- Между тем сварите пасту по инструкции. После приготовления слейте воду и верните ее в кастрюлю.
- Пасту смешайте с маскарпоне, пока она полностью не покроется, затем добавьте чеддер и помешивайте до расплавления.
- Наконец добавьте картофель и бекон и по желанию посыпьте дополнительно тимьяном.
Сладкий картофель на гриле с лимонно-мятным соусом
- Время приготовления: 20 минут
- Количество порций: 6
Картофель с лимонно-мятным соусом / Фото gettyimages
Приготовление:
- Нагрейте гриль или сковородку-гриль.
- В небольшой миске соедините лук и лимонный сок. Пусть хорошо промаринуется, время от времени перемешивайте.
- В большую миску положите сладкий картофель с 2 столовыми ложками масла и 1/4 чайной ложки соли и перца.
- Готовьте на гриле, пока слегка не обуглится и не станет мягким, от 4 до 5 минут с каждой стороны.
- В миску с луком добавьте цедру лимона, чили, и остальное масло, а затем добавьте измельченную мяту.
- Выложите греческий йогурт на тарелку и полейте маслом.
- Разложите сладкий картофель на йогурт, а сверху лимонно-мятный соус.
Картофель по-деревенски
- Время приготовления: 1 час 25 минут
- Количество порций: 10
Картофель по-деревенски / Фото gettyimages
Приготовление:
- В большой кастрюле соедините картофель и 1 столовую ложку соли.
- Покройте водой картофель примерно на 5 сантиметров.
- Дождитесь, пока вода закипит.
- Уменьшите огонь до максимума.
- Далее варите на медленном огне 30 минут до готовности, регулируя нагрев для поддержания кипения.
- Хорошо процедите после приготовления.
- Разогрейте духовую печь до 450 градусов по Цельсию.
- На большой противень, который предварительно нужно смазать антипригарным спреем, положите каждую картошку и нажмите на нее, чтобы раздавить, но не до состояния пюре. Лучше всего это делать дном стакана.
- Щедро опрыскайте картофель кулинарным спреем.
- Запекайте 25 минут.
- Еще раз опрыскайте картофель кулинарным спреем. Готовьте на высокой температуре от 2 до 5 минут до хрустящей золотистой корочки.
- Посыпьте картофель солью и разложите на тарелку.
- Полейте маслом и посыпьте петрушкой перед подачей.
Ванильная картошка
- Время приготовления: 45 минут
- Количество порций: 6
Ванильная картошка / Фото Pexels
Приготовление:
- Нагрейте духовую печь до 200 градусов.
- В большую миску положите картофель, масло, чили и 1/2 чайной ложки соли.
- Стручок ванили разрежьте вдоль пополам и соскребите семена на картофель.
- Перемешайте хорошо все ингредиенты.
- Переложите на большой противень с бортиками и выпекайте, пока картофель не станет мягким, 25 – 30 минут.
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Куриный суп с картофелем и беконом
- Время приготовления: 40 минут
- Количество порций: 7
Куриный суп с картофелем / Фото Pexels
Приготовление:
- Жарьте бекон на сковороде на среднем огне, пока он не подрумянится и не станет хрустящим, 7-8 минут.
- Переложите на устланную бумажной салфеткой тарелку.
- В кастрюлю вылейте бульон.
- Добавьте туда масло и лук порей.
- Варите, периодически помешивая, пока он не станет мягким, от 3 до 4 минут.
- Добавьте чеснок и укроп.
- Готовьте, помешивая, 1 минуту.
- Тогда добавьте муку и варите, помешивая, 1 минуту.
- Медленно влейте молоко.
- Добавьте картофель и тимьян.
- Приправьте солью и перцем.
- Доведите до кипения, уменьшите огонь и тушите, пока картофель не станет мягким, 14 – 16 минут.
- Добавьте курицу и кукурузу.
- Варите, пока суп не нагреется, 1 – 2 минуты.
- Выньте тимьян.
- Подавайте, посыпав хрустящим беконом и луком.
Картофельные ньокки со свининой
- Время приготовления: 2 часа
- Количество порций: 4
Ньокки со свининой и пармезаном / Фото Pexels
Приготовление:
- Разогрейте духовую печь до 170 градусов.
- На противень выложите очищенный картофель.
- Выпекайте до очень мягкого состояния, от 1 часа до 1 часа 15 минут.
- Дайте немного остыть.
- Измельчите картофель до состояния пюре.
- Добавьте к нему муку, яйцо и 1 ч. ложку соли.
- Осторожно перемешайте, чтобы все ингредиенты соединились.
- Разделите тесто на три части и накройте чистым кухонным полотенцем.
- Из каждой части теста сверните колбаску и порежьте на кусочки по 2,5 сантиметра.
- Переложите их на подготовленный противень.
- Нагрейте масло в большой сковороде на среднем огне.
- Добавьте чеснок и жарьте, помешивая, 1 минуту.
- Добавьте мелко нарезанную свинину и приправьте солью и перцем.
- Готовьте до подрумянивания, 4 – 6 минут (при необходимости слейте лишний жир).
- Добавьте томатную пасту и жарьте, помешивая, пока свинина не станет хрустящей, 2 – 3 минуты.
- Добавьте вино и варите на медленном огне до испарения, 2 – 3 минуты.
- Сняв с огня, добавьте лук и эстрагон.
- В средней кастрюле доведите до кипения подсоленную воду.
- Варите ньокки, пока они не начнут всплывать на поверхность, 2 – 4 минуты.
- Подавайте со свининой, посыпав пармезаном.
Яблочно-картофельный гратен
- Время приготовления: 1 час 40 минут
- Количество порций: 8
Яблочно-картофельный гратен / Фото gettyimages
Приготовление:
- Нагрейте духовую печь до 190 градусов.
- Нагрейте оливковое масло в большой сковороде на слабом огне.
- Добавьте лук и 1/4 чайной ложки соли и жарьте, накрыв крышкой, периодически помешивая, 10 минут.
- Снимите крышку, увеличьте огонь до среднего и жарьте, часто помешивая, до золотистой корочки 12 минут.
- Добавьте тимьян и готовьте еще 1 минуту.
- Смажьте неглубокую форму для выпекания на 1/2 литра (глубиной не более 5 сантиметров) сливочным маслом.
- Очистите картофель и нарежьте картофель на очень тонкие кусочки, такими же слайсами нарежьте и яблоки.
- Доведите сливки и молоко до кипения в сотейнике.
- Добавьте 3/4 чайной ложки соли, картофеля и яблок и тушите, частично накрыв, осторожно перемешивая время от времени (убеждаясь, что картофель не слипается), до почти мягкого состояния, но не пюре, 12 – 15 минут.
- Выложите ложкой треть картофеля и яблок в подготовленную форму для выпечки, а сверху – половину лука.
- Повторите, затем сверху выложите слой картофеля и лука, залив сверху остатками крема.
- Выпекайте до появления пузырьков и золотистой корочки 30 – 35 минут.
Парижский картофельный салат
- Время приготовления: 45 минут
- Количество порций: 10
Парижский картофельный салат / Фото gettyimages
Приготовление:
- Положите картофель в большую кастрюлю с подсоленной водой. Частично накройте. Доведите до кипения.
- Уменьшите огонь, чтобы поддерживать кипение.
- Варите 12 – 15 минут или пока картофель не станет мягким.
- Хорошо процедите, дайте остыть 10 минут.
- Тем временем в большой миске размешайте йогурт, масло, горчицу и по 1 чайной ложке соли и перца.
- Добавьте картофель к заправке и хорошо перемешайте.
- Добавьте сельдерей, корнишоны и красный лук. Затем яйца и петрушку.
Картофельный салат с голубым сыром
- Время приготовления: 1 час 5 минут
- Количество порций: 8
Картофельный салат с голубым сыром / Фото Pixabay
Приготовление:
- Поместите картофель в кастрюлю и залейте холодной водой.
- Добавьте 2 столовые ложки соли и варите до кипения.
- Уменьшите огонь до среднего и кипятите 10 – 20 минут или пока картофель не сварится, но не станет мягким.
- Для того, чтобы определить правильную консистенцию, проткните шпажкой картофелину. Она должна проходить до конца, но плотно. После чего слейте воду.
- Затем дайте остыть.
- В средней миске смешайте уксус, лук-шалот, горчицу, голубой сыр и 1/3 стакана растительного масла. Этой смеси нужно дать остыть 4 часа.
- Нагрейте сковороду-гриль.
- Нарежьте картофель ломтиками, толщиной 6 мм.
- Помажьте обе стороны каждого ломтика 3 столовыми ложками оливкового масла, а затем посыпьте 1/2 чайной ложки соли и 1/4 чайной ложки свежемолотого черного перца.
- Поместите ломтики картофеля на горячий гриль.
- Готовьте на гриле от 5 до 10 минут, пока ломтики не зарумянятся с обеих сторон.
- Поместите кресс-салат на большую тарелку. Сверху выложите картофель и зеленый лук. Полейте сверху сырной смесью.
Приятного аппетита!