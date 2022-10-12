К тому же картофель доступен по цене, поэтому у каждого дома найдется хотя бы килограмм этого продукта. 24 канал подготовил для вас подборку вкуснейших рецептов из картофеля.

Попробуйте также Гастровыходные дома: готовим быстрые блюда из курятины

Картофель Хассельбек

Время приготовления : 50 минут

: 50 минут Количество порций: 2

Картофель Хассельбек / Фото Pixabay

Ингредиенты: – 2 средних картофелины;

– 1 ст. л. оливкового масла;

– морская соль и перец;

– 3 ст. л. сливочного масла комнатной температуры;

– 1 лук-шалот, мелко нарезанный;

Приготовление:

Нагрейте духовую печь до 220 градусов. Острым ножом сделайте в картофеле вертикальные прорези на расстоянии друг от друга 6 – 8 мм, но нужно прорезать не до самого конца. На масле поджарьте картофелины и приправьте солью и перцем. Переложите на противень, запекайте до мягкости или золотистой корочки, от 45 до 50 минут. Смешайте в маленькой мисочке сливочное масло, оливковое масло и лук-шалот. Залейте каждую картошку этой смесью. Подавайте горячей.

Паста с беконом и картофелем

Время приготовления : 35 минут

: 35 минут Количество порций: 4

Паста с беконом и картофелем / Фото Unsplash

Ингредиенты: – 6 ломтиков бекона;

– 1 большая сладкая картошка, очищенная и нарезанная на кусочки;

– 1 ст. л. оливкового масла;

– 2 ч. л. свежих листьев тимьяна, а также несколько для подачи;

– соль и перец;

– 340 г пасты пенне или фузилли;

– 1/2 cтакана сыра Маскарпоне;

– 85 г сыра чеддер, мелко натертого;

Приготовление:

Нагрейте духовку до 220 градусов. В большой кастрюле доведите воду до кипения. Разложите бекон в один слой на противень с бортиками и запекайте, пока он не подрумянится и не станет хрустящим, 12-15 минут. Переложите на тарелку, выстланную бумажным полотенцем (бекон будет хрустящим после охлаждения). Разбейте на кусочки, когда остынет. Положите на противень с бортиками сладкий картофель с маслом, тимьяном и 1/2 чайной ложки соли и перца. Запекайте примерно 12 минут. На сковородке поджарьте картошку до золотистой корочки, еще 6 – 9 минут. Между тем сварите пасту по инструкции. После приготовления слейте воду и верните ее в кастрюлю. Пасту смешайте с маскарпоне, пока она полностью не покроется, затем добавьте чеддер и помешивайте до расплавления. Наконец добавьте картофель и бекон и по желанию посыпьте дополнительно тимьяном.

Сладкий картофель на гриле с лимонно-мятным соусом

Время приготовления : 20 минут

: 20 минут Количество порций: 6

Картофель с лимонно-мятным соусом / Фото gettyimages

Ингредиенты: – 1/2 небольшой красной луковицы, мелко нарезанной;

– 2 ч. л. натертой цедры лимона;

– 1/4 стакана лимонного сока;

– 900 г сладкого картофеля, хорошо очищенного и нарезанного ломтиками;

– 3 ст. л. оливкового масла;

– соль и перец;

– 1 небольшой чили, без семян и мелко нарезанный;

– 1/4 cтакана свежей мяты, измельченной;

– обычный греческий йогурт, для подачи;

Приготовление:

Нагрейте гриль или сковородку-гриль. В небольшой миске соедините лук и лимонный сок. Пусть хорошо промаринуется, время от времени перемешивайте. В большую миску положите сладкий картофель с 2 столовыми ложками масла и 1/4 чайной ложки соли и перца. Готовьте на гриле, пока слегка не обуглится и не станет мягким, от 4 до 5 минут с каждой стороны. В миску с луком добавьте цедру лимона, чили, и остальное масло, а затем добавьте измельченную мяту. Выложите греческий йогурт на тарелку и полейте маслом. Разложите сладкий картофель на йогурт, а сверху лимонно-мятный соус.

Картофель по-деревенски

Время приготовления : 1 час 25 минут

: 1 час 25 минут Количество порций: 10

Картофель по-деревенски​ / Фото gettyimages

Ингредиенты: – 1 кг сладкого красного картофеля, очищенного и порезанного на кусочки;

– антипригарный спрей;

– 3 ст. л. растопленного сливочного масла;

– мелко нарезанная петрушка, для гарнира;

Приготовление:

В большой кастрюле соедините картофель и 1 столовую ложку соли. Покройте водой картофель примерно на 5 сантиметров. Дождитесь, пока вода закипит. Уменьшите огонь до максимума. Далее варите на медленном огне 30 минут до готовности, регулируя нагрев для поддержания кипения. Хорошо процедите после приготовления. Разогрейте духовую печь до 450 градусов по Цельсию. На большой противень, который предварительно нужно смазать антипригарным спреем, положите каждую картошку и нажмите на нее, чтобы раздавить, но не до состояния пюре. Лучше всего это делать дном стакана. Щедро опрыскайте картофель кулинарным спреем. Запекайте 25 минут. Еще раз опрыскайте картофель кулинарным спреем. Готовьте на высокой температуре от 2 до 5 минут до хрустящей золотистой корочки. Посыпьте картофель солью и разложите на тарелку. Полейте маслом и посыпьте петрушкой перед подачей.

Ванильная картошка

Время приготовления : 45 минут

: 45 минут Количество порций: 6

Ванильная картошка / Фото Pexels

Ингредиенты: – 1 кг сладкого картофеля, нарезанного на лодочки;

– 2 ст. ложки оливкового масла;

– 1 красный чили, тонко нарезанный ломтиками;

– соль по вкусу;

– стручок ванили;

Приготовление:

Нагрейте духовую печь до 200 градусов. В большую миску положите картофель, масло, чили и 1/2 чайной ложки соли. Стручок ванили разрежьте вдоль пополам и соскребите семена на картофель. Перемешайте хорошо все ингредиенты. Переложите на большой противень с бортиками и выпекайте, пока картофель не станет мягким, 25 – 30 минут.

Интересно Понравятся даже детям: как оригинально приготовить овощи

Куриный суп с картофелем и беконом

Время приготовления : 40 минут

: 40 минут Количество порций: 7

Куриный суп с картофелем / Фото Pexels

Ингредиенты: – 4 ломтика бекона, измельченные;

– 1 ст. л. сливочного масла;

– 1 лук порей (белые и светло-зеленые части), разрезанная пополам и нарезанная ломтиками;

– 2 зубчика чеснока, прессованные;

– 1 ч. л. семян укропа, измельченных;

– 2 ст. л. пшеничной муки;

– 2 cтакана молока;

– 4 cтакана предварительно сваренного куриного бульона;

– 340 г красного картофеля, нарезанного кусочками по 2 сантиметра;

– 6 веточек тимьяна;

– соль и свежемолотый черный перец;

– 2 cтакана измельченного куриного филе;

– 1 cтакан замороженной кукурузы, для супа разморозить;

Приготовление:

Жарьте бекон на сковороде на среднем огне, пока он не подрумянится и не станет хрустящим, 7-8 минут. Переложите на устланную бумажной салфеткой тарелку. В кастрюлю вылейте бульон. Добавьте туда масло и лук порей. Варите, периодически помешивая, пока он не станет мягким, от 3 до 4 минут. Добавьте чеснок и укроп. Готовьте, помешивая, 1 минуту. Тогда добавьте муку и варите, помешивая, 1 минуту. Медленно влейте молоко. Добавьте картофель и тимьян. Приправьте солью и перцем. Доведите до кипения, уменьшите огонь и тушите, пока картофель не станет мягким, 14 – 16 минут. Добавьте курицу и кукурузу. Варите, пока суп не нагреется, 1 – 2 минуты. Выньте тимьян. Подавайте, посыпав хрустящим беконом и луком.

Картофельные ньокки со свининой

Время приготовления : 2 часа

: 2 часа Количество порций: 4

Ньокки со свининой и пармезаном / Фото Pexels

Ингредиенты: – 450 г картофеля;

– 1/3 cтакана пшеничной муки;

– 1 большое яйцо, слегка взбитое;

– соль и свежемолотый черный перец;

– 1 ст. л. оливкового масла;

– 2 зубчика чеснока, прессованные;

– 450 г свинины;

– 1 ст. л. томатной пасты;

– 1/2 cтакана сухого белого вина;

– 1/2 cтакана куриного бульона;

– 1/4 cтакана свежей петрушки, измельченной;

– 2 ст. л. лука свежего, измельченного;

– 1 ст. л. свежего эстрагона, измельченного;

– тертый пармезан, для подачи;

Приготовление:

Разогрейте духовую печь до 170 градусов. На противень выложите очищенный картофель. Выпекайте до очень мягкого состояния, от 1 часа до 1 часа 15 минут. Дайте немного остыть. Измельчите картофель до состояния пюре. Добавьте к нему муку, яйцо и 1 ч. ложку соли. Осторожно перемешайте, чтобы все ингредиенты соединились. Разделите тесто на три части и накройте чистым кухонным полотенцем. Из каждой части теста сверните колбаску и порежьте на кусочки по 2,5 сантиметра. Переложите их на подготовленный противень. Нагрейте масло в большой сковороде на среднем огне. Добавьте чеснок и жарьте, помешивая, 1 минуту. Добавьте мелко нарезанную свинину и приправьте солью и перцем. Готовьте до подрумянивания, 4 – 6 минут (при необходимости слейте лишний жир). Добавьте томатную пасту и жарьте, помешивая, пока свинина не станет хрустящей, 2 – 3 минуты. Добавьте вино и варите на медленном огне до испарения, 2 – 3 минуты. Сняв с огня, добавьте лук и эстрагон. В средней кастрюле доведите до кипения подсоленную воду. Варите ньокки, пока они не начнут всплывать на поверхность, 2 – 4 минуты. Подавайте со свининой, посыпав пармезаном.

Яблочно-картофельный гратен

Время приготовления : 1 час 40 минут

: 1 час 40 минут Количество порций: 8

Яблочно-картофельный гратен / Фото gettyimages

Ингредиенты: – 2 ст. л. оливкового масла;

– 2 большие луковицы, нарезанные ломтиками;

– 1 ст. л. листьев свежего тимьяна;

– 2 ст. л. сливочного масла;

– 2 больших картофелины;

– 3 яблока Ґренни Смит;

– 2 cтакана сливок;

– 1 1/2 cтакана молока;

– кошерная соль;

Приготовление:

Нагрейте духовую печь до 190 градусов. Нагрейте оливковое масло в большой сковороде на слабом огне. Добавьте лук и 1/4 чайной ложки соли и жарьте, накрыв крышкой, периодически помешивая, 10 минут. Снимите крышку, увеличьте огонь до среднего и жарьте, часто помешивая, до золотистой корочки 12 минут. Добавьте тимьян и готовьте еще 1 минуту. Смажьте неглубокую форму для выпекания на 1/2 литра (глубиной не более 5 сантиметров) сливочным маслом . Очистите картофель и нарежьте картофель на очень тонкие кусочки, такими же слайсами нарежьте и яблоки. Доведите сливки и молоко до кипения в сотейнике. Добавьте 3/4 чайной ложки соли, картофеля и яблок и тушите, частично накрыв, осторожно перемешивая время от времени (убеждаясь, что картофель не слипается), до почти мягкого состояния, но не пюре, 12 – 15 минут. Выложите ложкой треть картофеля и яблок в подготовленную форму для выпечки, а сверху – половину лука. Повторите, затем сверху выложите слой картофеля и лука, залив сверху остатками крема. Выпекайте до появления пузырьков и золотистой корочки 30 – 35 минут.

Парижский картофельный салат

Время приготовления : 45 минут

: 45 минут Количество порций: 10

Парижский картофельный салат / Фото gettyimages

Ингредиенты: – 1 кг картофеля, очищенного и нарезанного кусочками по 2 сантиметра;

–3/4 cтакана греческого йогурта;

– 3 ст. л. оливкового масла;

– 2 ст. л. зернистой горчицы;

– 4 стебля сельдерея, нарезанные ломтиками;

– 1/2 cтакана корнишонов, сцеженных и тонко нарезанных;

– 1/2 небольшой красной луковицы, очень тонко нарезанной ломтиками;

– 5 крупных яиц, сваренных и крупно нарезанных;

– 1/4 cтакана мелко нарезанной петрушки;

Приготовление:

Положите картофель в большую кастрюлю с подсоленной водой. Частично накройте. Доведите до кипения. Уменьшите огонь, чтобы поддерживать кипение. Варите 12 – 15 минут или пока картофель не станет мягким. Хорошо процедите, дайте остыть 10 минут. Тем временем в большой миске размешайте йогурт, масло, горчицу и по 1 чайной ложке соли и перца. Добавьте картофель к заправке и хорошо перемешайте. Добавьте сельдерей, корнишоны и красный лук. Затем яйца и петрушку.

Картофельный салат с голубым сыром

Время приготовления : 1 час 5 минут

: 1 час 5 минут Количество порций: 8

Картофельный салат с голубым сыром / Фото Pixabay

Ингредиенты: – 1 кг красного картофеля;

– соль и перец;

– 1/4 cтакана уксуса;

– 1 небольшой лук-шалот;

– 2 ч. л. дижонской горчицы;

– 1/2 cтакана голубого сыра;

– 1 стакан оливкового масла;

– 3 ст. ложки оливкового масла первого отжима;

– 400 г кресс-салата;

– 2 зеленых луковицы;

Приготовление:

Поместите картофель в кастрюлю и залейте холодной водой. Добавьте 2 столовые ложки соли и варите до кипения. Уменьшите огонь до среднего и кипятите 10 – 20 минут или пока картофель не сварится, но не станет мягким. Для того, чтобы определить правильную консистенцию, проткните шпажкой картофелину. Она должна проходить до конца, но плотно. После чего слейте воду. Затем дайте остыть. В средней миске смешайте уксус, лук-шалот, горчицу, голубой сыр и 1/3 стакана растительного масла. Этой смеси нужно дать остыть 4 часа. Нагрейте сковороду-гриль. Нарежьте картофель ломтиками, толщиной 6 мм. Помажьте обе стороны каждого ломтика 3 столовыми ложками оливкового масла, а затем посыпьте 1/2 чайной ложки соли и 1/4 чайной ложки свежемолотого черного перца. Поместите ломтики картофеля на горячий гриль. Готовьте на гриле от 5 до 10 минут, пока ломтики не зарумянятся с обеих сторон. Поместите кресс-салат на большую тарелку. Сверху выложите картофель и зеленый лук. Полейте сверху сырной смесью.

Приятного аппетита!