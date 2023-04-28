Три самые популярные пасты в Италии – рецепты на любой вкус

Итальянская кухня богата сытными и вкусными блюдами, среди них ризото, пицца, лазанья и разнообразные пасты (макароны). Мы выбрали три самых популярных рецепта, чтобы вы могли выбрать свою любимую.

Какие блюда из итальянской пасты вы знаете? Пожалуй, наиболее популярны Карбонара, Болоньезе и Алла норма. Также не нужно забывать о Путанеске, Алио олио.

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Мы предлагаем приготовить извечную классику и наслаждаться блюдами в семейном кругу с бокалом хорошего вина или просеко.

Рецепт пасты Карбонара

Время: 35 минут

35 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 120 граммов спагетти;

– 60 – 70 граммов бекона, или панчеты;

– 40 – 60 граммов тертого пармезана;

– 1 куриное яйцо;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Спагетти отвариваем в немного подсоленной воде до состояния аль-денте – немного жесткими и плотными внутри, так вкуснее и полезнее. Если вы сливаете воду из спагетти, оставьте чуть-чуть на потом.

На сковороде обжариваем нарезанный бекон или панчет и добавляем черный перец.

Отдельно вилкой смешиваем яйцо и пармезан и добавляем немного жира из сковороды, в которой жарился бекон. Смесь можно поместить на сковороду.

Спагетти Карбонара / Фото Tesco Food

Готовые спагетти отправляем на маленький огонь, добавляем перемешанное яйцо с сыром и хорошо перемешиваем макароны, добавляя немного оставшейся воды из пасты, чтобы образовался красивый кремовый соус.

Осторожно, здесь не нагреваем сковородку сильно, чтобы не образовался омлет и не свернулось яйцо.

В конце добавляем хрустящие полоски бекона, перемешиваем и выкладываем на тарелку.

Есть нужно сразу, потому что паста не очень горячая где-то 85 - 83 градуса. Правильный соус лежит равномерно на пасте, а не стекает с нее и не отслаивает жир. Соль добавлять не надо, потому что творог и бекон уже солены.

Рецепт пасты Болоньезе

Время: 45 минут

45 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 300 граммов фарша (куриного, говяжьего);

– 2 зубчика чеснока;

– 1 луковица;

– 1 морковка;

– 200 граммов томатного пюре;

– 150 миллилитров красного сухого вина;

– 20 миллилитров масла;

– 20 граммов сливочного масла;

– соль;

– молотый черный перец.

Приготовление:

Мелко нарезаем лук и чеснок, морковь натираем на грубой терке.

Разогреваем сковороду с растительным маслом и сливочным маслом, обжариваем на ней овощи.



Спагетти Болоньезе / Фото Slimming Eats

Добавляем на сковороду фарш и перемешиваем. Добавляем специи и готовим 5 – 7 минут.

Вливаем в фарш вино, томатный соус и тушим все 15 минут.

Отдельно отвариваем спагетти до готовности в подсоленной воде.

Добавляем к мясному соусу 1 черпак воды, в которой варились макароны, и перемешиваем.

Макароны отбрасываем на сито и отправляем в мясной соус. Тщательно перемешиваем блюдо и подаем к столу горячим.

Рецепт пасты Алла норма

Время: 45 минут

45 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов макарон (ригатони или пенне);

– 400 миллилитров томатного соуса;

– 200 граммов соленой рикоты;

– пучок базилика;

– 2 зубчика чеснока;

– 2 фиолетовых баклажана;

– оливковое масло.

Приготовление:

Для блюда нужно помыть и нарезать баклажаны ломтиками толщиной около 2 сантиметров. Хорошо высушиваем их, посыпаем солью во избежание горечи овоща.

Обжариваем баклажаны на сковороде с антипригарным покрытием с большим количеством оливкового масла, затем сливаем его и кладем сушиться на слой бумажного полотенца.



Паста с баклажанами / Фото BBC Food

Оставляем часть баклажанов кружочками, остальное нарезаем полосками.

Для томатного соуса выжимаем чеснок и доводим до кипения. Немного провариваем и добавляем нарезанные баклажаны.

Отдельно отвариваем макароны в большом количестве подсоленной воды и, как только она сварится, процеживаем и заправляем томатным соусом.

Выкладываем пасту на тарелки, добавляем кусочки баклажанов и натираем соленую рикоту. Перед подачей добавляем несколько листиков свежего базилика.

Приятного аппетита!