Які страви з італійської пасти ви знаєте? Мабуть, найпопулярнішими є Карбонара, Болоньєзе та Алла норма. Також не потрібно забувати про Путанеску, Аліо оліо.
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Ми пропонуємо приготувати одвічну класику та насолоджувати стравами в сімейному колі з келихом хорошого вина чи просеко.
Рецепт пасти Карбонара
- Час: 35 хвилин
- Порції: 1
Приготування:
- Спагеті відварюємо у трохи підсоленій воді до стану аль-денте – трохи твердуватими та щільними всередині, так смачніше і корисніше. Якщо ви зливаєте воду зі спагеті, залиште трохи на потім.
- На сковороді обсмажуємо нарізаний бекон чи панчету і додаємо чорний перець.
- Окремо виделкою змішуємо яйце і пармезан та додаємо трохи жиру зі сковорідки в якій смажився бекон. Суміш можна помістити на сковорідку.
Спагеті Карбонара / Фото Tesco Food
- Готові спагеті відправляємо на маленький вогонь, додаємо перемішане яйце з сиром і добре перемішуємо макарони, додаючи трохи води з пасти, що залишили раніше, щоб утворився красивий кремовий соус.
- ️Обережно️, тут не нагріваємо сковорідку сильно, щоб не утворився омлет і не згорнулося яйце.
- Наприкінці додаємо хрумкі смужки бекону, перемішуємо і викладаємо на тарілку.
- Їсти треба одразу, бо паста не дуже гаряча десь 85 – 83 градуси. Правильний соус лежить рівномірно на пасті, а не стікає з неї й не відшаровує жир. Сіль додавати не треба, тому що сир і бекон вже солені.
Рецепт пасти Болоньєзе
- Час: 45 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Дрібно нарізаємо цибулю та часник, моркву натираємо на грубій тертці.
- Розігріваємо сковорідку з олією та вершковим маслом, обсмажуємо на ній овочі.
Спагеті Болоньєзе / Фото Slimming Eats
- Додаємо на сковорідку фарш і перемішуємо. Додаємо спецій й готуємо 5 – 7 хвилин.
- Вливаємо до фаршу вино, томатний соус і тушкуємо все 15 хвилин.
- Окремо відварюємо спагеті до готовності в підсоленій воді.
- Додаємо до м'ясного соусу 1 черпак води, у якій варилися макарони, і перемішуємо.
- Макарони відкидаємо на сито й відправляємо до м'ясного соусу. Ретельно перемішуємо страву й подаємо до столу гарячою.
Рецепт пасти Алла норма
- Час: 45 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Для страви потрібно помити і нарізати баклажани скибочками товщиною близько 2 сантиметрів. Добре висушуємо їх, посипаємо сіллю, щоб уникнути гіркоти овоча.
- Обсмажуємо баклажани на сковороді з антипригарним покриттям з великою кількістю оливкової олії, потім зливаємо її і кладемо сушитися на шар паперового рушника.
Паста з баклажанами / Фото BBC Food
- Залишаємо частину баклажанів кружечками, решту нарізаємо смужками.
- Для томатного соусу вичавлюємо часник та доводимо до кипіння. Трішки проварюємо і додаємо нарізані баклажани.
- Окремо відварюємо макарони у великій кількості підсоленої води та, як тільки вона звариться, проціджуємо і заправляємо томатним соусом.
- Викладаємо пасту на тарілки, додаємо шматочки баклажанів і натираємо солону рикоту. Перед подачею додаємо кілька листочків свіжого базиліку.
Смачного!