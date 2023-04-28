Какие блюда из итальянской пасты вы знаете? Пожалуй, наиболее популярны Карбонара, Болоньезе и Алла норма. Также не нужно забывать о Путанеске, Алио олио.

Читайте также Как организовать идеальный пикник: рецепты из курятины на любой вкус

Мы предлагаем приготовить извечную классику и наслаждаться блюдами в семейном кругу с бокалом хорошего вина или просеко.

Рецепт пасты Карбонара

  • Время: 35 минут
  • Порции: 1

Приготовление:

  • Спагетти отвариваем в немного подсоленной воде до состояния аль-денте – немного жесткими и плотными внутри, так вкуснее и полезнее. Если вы сливаете воду из спагетти, оставьте чуть-чуть на потом.
  • На сковороде обжариваем нарезанный бекон или панчет и добавляем черный перец.
  • Отдельно вилкой смешиваем яйцо и пармезан и добавляем немного жира из сковороды, в которой жарился бекон. Смесь можно поместить на сковороду.

Спагетти Карбонара / Фото Tesco Food

  • Готовые спагетти отправляем на маленький огонь, добавляем перемешанное яйцо с сыром и хорошо перемешиваем макароны, добавляя немного оставшейся воды из пасты, чтобы образовался красивый кремовый соус.
  • Осторожно, здесь не нагреваем сковородку сильно, чтобы не образовался омлет и не свернулось яйцо.
  • В конце добавляем хрустящие полоски бекона, перемешиваем и выкладываем на тарелку.
  • Есть нужно сразу, потому что паста не очень горячая где-то 85 - 83 градуса. Правильный соус лежит равномерно на пасте, а не стекает с нее и не отслаивает жир. Соль добавлять не надо, потому что творог и бекон уже солены.

Рецепт пасты Болоньезе

  • Время: 45 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Мелко нарезаем лук и чеснок, морковь натираем на грубой терке.
  • Разогреваем сковороду с растительным маслом и сливочным маслом, обжариваем на ней овощи.


Спагетти Болоньезе / Фото Slimming Eats

  • Добавляем на сковороду фарш и перемешиваем. Добавляем специи и готовим 5 – 7 минут.
  • Вливаем в фарш вино, томатный соус и тушим все 15 минут.
  • Отдельно отвариваем спагетти до готовности в подсоленной воде.
  • Добавляем к мясному соусу 1 черпак воды, в которой варились макароны, и перемешиваем.
  • Макароны отбрасываем на сито и отправляем в мясной соус. Тщательно перемешиваем блюдо и подаем к столу горячим.

Рецепт пасты Алла норма

  • Время: 45 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Для блюда нужно помыть и нарезать баклажаны ломтиками толщиной около 2 сантиметров. Хорошо высушиваем их, посыпаем солью во избежание горечи овоща.
  • Обжариваем баклажаны на сковороде с антипригарным покрытием с большим количеством оливкового масла, затем сливаем его и кладем сушиться на слой бумажного полотенца.


Паста с баклажанами / Фото BBC Food

  • Оставляем часть баклажанов кружочками, остальное нарезаем полосками.
  • Для томатного соуса выжимаем чеснок и доводим до кипения. Немного провариваем и добавляем нарезанные баклажаны.
  • Отдельно отвариваем макароны в большом количестве подсоленной воды и, как только она сварится, процеживаем и заправляем томатным соусом.
  • Выкладываем пасту на тарелки, добавляем кусочки баклажанов и натираем соленую рикоту. Перед подачей добавляем несколько листиков свежего базилика.

Приятного аппетита!