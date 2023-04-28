Какие блюда из итальянской пасты вы знаете? Пожалуй, наиболее популярны Карбонара, Болоньезе и Алла норма. Также не нужно забывать о Путанеске, Алио олио.
Читайте также Как организовать идеальный пикник: рецепты из курятины на любой вкус
Мы предлагаем приготовить извечную классику и наслаждаться блюдами в семейном кругу с бокалом хорошего вина или просеко.
Рецепт пасты Карбонара
- Время: 35 минут
- Порции: 1
Приготовление:
- Спагетти отвариваем в немного подсоленной воде до состояния аль-денте – немного жесткими и плотными внутри, так вкуснее и полезнее. Если вы сливаете воду из спагетти, оставьте чуть-чуть на потом.
- На сковороде обжариваем нарезанный бекон или панчет и добавляем черный перец.
- Отдельно вилкой смешиваем яйцо и пармезан и добавляем немного жира из сковороды, в которой жарился бекон. Смесь можно поместить на сковороду.
Спагетти Карбонара / Фото Tesco Food
- Готовые спагетти отправляем на маленький огонь, добавляем перемешанное яйцо с сыром и хорошо перемешиваем макароны, добавляя немного оставшейся воды из пасты, чтобы образовался красивый кремовый соус.
- Осторожно, здесь не нагреваем сковородку сильно, чтобы не образовался омлет и не свернулось яйцо.
- В конце добавляем хрустящие полоски бекона, перемешиваем и выкладываем на тарелку.
- Есть нужно сразу, потому что паста не очень горячая где-то 85 - 83 градуса. Правильный соус лежит равномерно на пасте, а не стекает с нее и не отслаивает жир. Соль добавлять не надо, потому что творог и бекон уже солены.
Рецепт пасты Болоньезе
- Время: 45 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Мелко нарезаем лук и чеснок, морковь натираем на грубой терке.
- Разогреваем сковороду с растительным маслом и сливочным маслом, обжариваем на ней овощи.
Спагетти Болоньезе / Фото Slimming Eats
- Добавляем на сковороду фарш и перемешиваем. Добавляем специи и готовим 5 – 7 минут.
- Вливаем в фарш вино, томатный соус и тушим все 15 минут.
- Отдельно отвариваем спагетти до готовности в подсоленной воде.
- Добавляем к мясному соусу 1 черпак воды, в которой варились макароны, и перемешиваем.
- Макароны отбрасываем на сито и отправляем в мясной соус. Тщательно перемешиваем блюдо и подаем к столу горячим.
Рецепт пасты Алла норма
- Время: 45 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Для блюда нужно помыть и нарезать баклажаны ломтиками толщиной около 2 сантиметров. Хорошо высушиваем их, посыпаем солью во избежание горечи овоща.
- Обжариваем баклажаны на сковороде с антипригарным покрытием с большим количеством оливкового масла, затем сливаем его и кладем сушиться на слой бумажного полотенца.
Паста с баклажанами / Фото BBC Food
- Оставляем часть баклажанов кружочками, остальное нарезаем полосками.
- Для томатного соуса выжимаем чеснок и доводим до кипения. Немного провариваем и добавляем нарезанные баклажаны.
- Отдельно отвариваем макароны в большом количестве подсоленной воды и, как только она сварится, процеживаем и заправляем томатным соусом.
- Выкладываем пасту на тарелки, добавляем кусочки баклажанов и натираем соленую рикоту. Перед подачей добавляем несколько листиков свежего базилика.
Приятного аппетита!