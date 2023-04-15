Три рецепта лучших куличей на Пасху 2023 от Глинской

Украинская кондитерка Елизавета Глинская – мастер своего дела. Девушка умеет удачно выпекать разнообразные куличи, но охотно делится рецептами с читателями.

Если вы еще не определились, по какому рецепту выпекать пасху на Пасху – просмотрите эти рецепты от кондитерки. Мы уверены, что вы найдете именно ту, которая придется по душе.

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Кулич с кисломолочным сыром

Ингредиенты:

– 350 г кисломолочного сыра жирностью 9%;

– 180 граммов сливочного масла жирностью 62%;

– 180 г сахара (7 ст. л с горкой + 1 ч. л без горки);

– 200 граммов яйца (4 шт.);

– 270 граммов муки (9 ст. л с горкой);

– 10 граммов разрыхлителя (2 ч. л с горкой);

– 100 граммов изюма (цукатов, клюквы или вишни) (0,5 стакана);

– ванильный сахар;

– 1 грамм куркумы (1/3 ч. л без горки).

Приготовление:

Смешиваем в миске все сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель, ванильный сахар и куркуму.

Переводим сливочное масло (комнатной температуры) в чашу миксера и взбиваем его 3-5 мин, оно должно посветлеть и увеличиться в объеме.

Добавляем в масло сахар, яйца комнатной температуры и перемешиваем.

Добавляем творог и снова перемешиваем.

Добавляем сухие ингредиенты. Перемешиваем.

Подготовим изюм, промоем теплой водой и просушим на бумажном полотенце.

Засыпаем изюм в тесто и перемешиваем силиконовой лопаткой. Тесто готово.

Закладываем тесто в бумажные формы на 2/3. Диаметр формы – 9 см, высота – 9 см.

Получилось 4 кулича, вес каждой – 320 г.

Отправляем куличи выпекаться в разогретую до 170 градусов духовку на 50-55 минут. Готовность будем проверять деревянной шпажкой или зубочисткой.

Отставьте пояса, они должны полностью остыть.

Паска крафин

Ингредиенты для опары:

– 300 миллилитров молока;

– 20 граммов сахара;

– 15 граммов свежих дрожжей;

– 150 граммов муки.

Приготовление:

Для приготовления опары тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.

В миску с теплым молоком добавьте дрожжи, сахар, муку, перемешайте до однородной смеси.

Накройте пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на час.

Ингредиенты для теста:

– опара;

– 100 граммов яиц;

– 100 граммов сахара;

– 5 граммов соли;

– 500 граммов муки;

– 100 граммов сливочного масла 82%.

Приготовление:

Опару перемешайте.

Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.

В чашу комбайна выложите опару, яйца, сахар, муку, соль. При помощи насадки "крюк" перемешайте тесто. Далее – добавьте мягкое сливочное масло, перемешайте. Замесите тесто.

Накройте пищевой пленкой и уложите в теплое место на 1-1,5 часа.

Ингредиенты для начинки:

– 200 граммов пасты пралине;

– 100 граммов сливочного масла 82%.

Приготовление:

В чашу комбайна выложите мягкое сливочное масло и пасту, перемешайте до однородной смеси.

Как сформировать кулич

Тесто разделите на 6 частей.

Стол смажьте растительным маслом, раскатайте тесто прямоугольной формы, толщиной в 3 миллиметра, выложите внутрь начинку, распределите.

Заверните в рулет, отойдите от края теста и разрежьте его посередине. Закрутите крафин, выложите в форму для кулича.

Накройте полотенцем, оставьте на час.

Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте крафины в течение 30-35 минут до готовности.

Оставьте до полного охлаждения, задекорируйте сахарной пудрой.

Рецепт шоколадной куличи с начинкой

Ингредиенты для опары:

– 150 граммов молока;

– 100 граммов муки;

– 2 грамма свежих дрожжей.

Для теста:

– опара;

– 500 граммов муки;

– 150 граммов сахара;

– 250 граммов яиц;

– цедра апельсина;

– 100 граммов холодного сливочного масла;

– 70 граммов какао;

– 5 граммов соли;

– 20 граммов свежих дрожжей.

Для начинки:

– 400 граммов Нутелы;

– 50 граммов светлых изюма;

– 100 граммов апельсиновых цукатов;

– 50 граммов светлого рома.

Для глазури:

– 180 граммов сахара;

– 70 граммов воды;

– 6 грамм желатина+30 грамм воды.

Приготовление:

Готовим опару: смешайте теплое молоко с дрожжами и мукой. Перемешайте и поставьте бродить. Накройте опару пластом пищевой пленки и оставьте в теплом месте на 60 – 90 минут.

Соедините опару, яйца, молоко, сахар и дрожжи – перемешайте.

Перемешайте тщательно просеянную муку с солью, добавьте через сито в массу с опарой.

Добавьте туда же через сито какао-порошок.

Натрите цедру апельсина и перемешайте тесто до однородной массы.

Добавьте к тесту на кулич сливочное масло и снова перемешайте. Переложите в большую миску, накройте пищевой пленкой и уберите в теплое место без сквозняков на 2 часа.

Обомните тесто руками, переложите его в большую миску, накройте и уберите для второго подхода в холодильник на 8 – 10 часов.

Для приготовления начинки залейте изюм кипятком и несколько раз промойте. Соедините с цукатами и ромом и уберите на ночь в холодильник. Откиньте изюм и цукать на сито, чтобы избавиться от лишней влаги.

Смажьте руки и рабочую поверхность растительным маслом, переложите тесто и добавьте изюм и цукаты. Разделите тесто на 4 части, сформуйте лепешки, выложите в формы. Оставьте в теплом месте без сквозняков на 2 часа для третьего подхода.

Разогрейте духовку до 165 градусов и поставьте выпекаться куличи на 40 минут.

Охладите готовые пояса при комнатной температуре.

Срежьте в центре каждой кулички "крышечку" диаметром 3 – 4 см, вырежьте отверстие.

Наполните ремень начинкой из нутели – по 100 граммов в каждую пасочку. Закройте отверстия сверху "крышечками".

Для приготовления глазури замочите водой желатин, отставьте в сторону на 15 минут.

Соедините воду и сахар, сварите сироп. Добавьте желатин, перемешайте глазурь. Сбейте массу до мягких пиков. Задекорируйте пояски глазурью и отставьте подсохнуть.

Приятного аппетита!