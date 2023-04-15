Если вы еще не определились, по какому рецепту выпекать пасху на Пасху – просмотрите эти рецепты от кондитерки. Мы уверены, что вы найдете именно ту, которая придется по душе.
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Кулич с кисломолочным сыром
Приготовление:
- Смешиваем в миске все сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель, ванильный сахар и куркуму.
- Переводим сливочное масло (комнатной температуры) в чашу миксера и взбиваем его 3-5 мин, оно должно посветлеть и увеличиться в объеме.
- Добавляем в масло сахар, яйца комнатной температуры и перемешиваем.
- Добавляем творог и снова перемешиваем.
- Добавляем сухие ингредиенты. Перемешиваем.
- Подготовим изюм, промоем теплой водой и просушим на бумажном полотенце.
- Засыпаем изюм в тесто и перемешиваем силиконовой лопаткой. Тесто готово.
- Закладываем тесто в бумажные формы на 2/3. Диаметр формы – 9 см, высота – 9 см.
- Получилось 4 кулича, вес каждой – 320 г.
- Отправляем куличи выпекаться в разогретую до 170 градусов духовку на 50-55 минут. Готовность будем проверять деревянной шпажкой или зубочисткой.
- Отставьте пояса, они должны полностью остыть.
Паска крафин
Приготовление:
- Для приготовления опары тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миску с теплым молоком добавьте дрожжи, сахар, муку, перемешайте до однородной смеси.
- Накройте пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на час.
Приготовление:
- Опару перемешайте.
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В чашу комбайна выложите опару, яйца, сахар, муку, соль. При помощи насадки "крюк" перемешайте тесто. Далее – добавьте мягкое сливочное масло, перемешайте. Замесите тесто.
- Накройте пищевой пленкой и уложите в теплое место на 1-1,5 часа.
Приготовление:
- В чашу комбайна выложите мягкое сливочное масло и пасту, перемешайте до однородной смеси.
- Как сформировать кулич
- Тесто разделите на 6 частей.
- Стол смажьте растительным маслом, раскатайте тесто прямоугольной формы, толщиной в 3 миллиметра, выложите внутрь начинку, распределите.
- Заверните в рулет, отойдите от края теста и разрежьте его посередине. Закрутите крафин, выложите в форму для кулича.
- Накройте полотенцем, оставьте на час.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте крафины в течение 30-35 минут до готовности.
- Оставьте до полного охлаждения, задекорируйте сахарной пудрой.
Рецепт шоколадной куличи с начинкой
Приготовление:
- Готовим опару: смешайте теплое молоко с дрожжами и мукой. Перемешайте и поставьте бродить. Накройте опару пластом пищевой пленки и оставьте в теплом месте на 60 – 90 минут.
- Соедините опару, яйца, молоко, сахар и дрожжи – перемешайте.
- Перемешайте тщательно просеянную муку с солью, добавьте через сито в массу с опарой.
- Добавьте туда же через сито какао-порошок.
- Натрите цедру апельсина и перемешайте тесто до однородной массы.
- Добавьте к тесту на кулич сливочное масло и снова перемешайте. Переложите в большую миску, накройте пищевой пленкой и уберите в теплое место без сквозняков на 2 часа.
- Обомните тесто руками, переложите его в большую миску, накройте и уберите для второго подхода в холодильник на 8 – 10 часов.
- Для приготовления начинки залейте изюм кипятком и несколько раз промойте. Соедините с цукатами и ромом и уберите на ночь в холодильник. Откиньте изюм и цукать на сито, чтобы избавиться от лишней влаги.
- Смажьте руки и рабочую поверхность растительным маслом, переложите тесто и добавьте изюм и цукаты. Разделите тесто на 4 части, сформуйте лепешки, выложите в формы. Оставьте в теплом месте без сквозняков на 2 часа для третьего подхода.
- Разогрейте духовку до 165 градусов и поставьте выпекаться куличи на 40 минут.
- Охладите готовые пояса при комнатной температуре.
- Срежьте в центре каждой кулички "крышечку" диаметром 3 – 4 см, вырежьте отверстие.
- Наполните ремень начинкой из нутели – по 100 граммов в каждую пасочку. Закройте отверстия сверху "крышечками".
- Для приготовления глазури замочите водой желатин, отставьте в сторону на 15 минут.
- Соедините воду и сахар, сварите сироп. Добавьте желатин, перемешайте глазурь. Сбейте массу до мягких пиков. Задекорируйте пояски глазурью и отставьте подсохнуть.
Приятного аппетита!