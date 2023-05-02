Не секрет, что секрет удачного шашлыка заключается именно в правильном мариновании мяса. Мы подобрали несколько интересных и проверенных вариантов маринадов, которые точно понравятся каждому.

Читайте также Маринованная курятина – идеальное блюдо для отдыха на природе: как его приготовить по-новому

Хотя шашлычники утверждают, что кроме соли и черного молотого перца мясо больше ничего не нужно, мы предлагаем попробовать другие варианты.

Рецепт маринада с майонезом

Ингредиенты:

– майонез;

– горчица;

– молотая копченая паприка;

– репчатый лук;

– соль.

Приготовление:

Нарезаем очищенный лук кольцами.

Смешиваем все ингредиенты и маринуем мясо 1 – 2 часа в холодильнике.

Такой маринад подойдет к любому мясу: говядине, телятине, курятине или свинине.

Рецепт медово-горчичного маринада

Ингредиенты:

– мед;

– горчица кроткая;

– соевый соус;

– чеснок.

Приготовление:

Очищенный чеснок выжимаем через пресс.

Смешиваем с остальными ингредиентами и маринуем мясо 1 – 2 часа в холодильнике.

Такой маринад подойдет к курятине, свинине, индейке.



Маринованный кусок мяса / Фото пинтерест

Рецепт маринада на кефире

Ингредиенты:

– кефир;

– хмели-суннели;

– репчатый лук;

– черный молотый перец;

– соль.

Приготовление:

Нарезаем очищенный лук кольцами.

Смешиваем с остальными ингредиентами и маринуем мясо 2 – 3 часа в холодильнике.

Такой маринад отлично подойдет к говядине, телятине, баранине.

Приятного аппетита!