Не секрет, що секрет вдалого шашлику полягає саме у правильному маринуванні м'яса. Ми дібрали кілька цікавих і перевірених варіантів маринадів, які точно сподобаються кожному.
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Хоч шашличники стверджують, що окрім солі та чорного меленого перцю м'ясо більше нічого не потрібно, ми пропонуємо таки спробувати інші варіанти.
Рецепт маринаду з майонезом
Приготування:
- Нарізаємо очищену цибулю кільцями.
- Змішуємо всі інгредієнти та маринуємо м'ясо 1 – 2 години в холодильнику.
- Такий маринад підійде до будь-якого м'яса: яловичини, телятини, курятини чи свинини.
Рецепт медово-гірчичного маринаду
Приготування:
- Очищений часник вичавлюємо через прес.
- Змішуємо з рештою інгредієнтів та маринуємо м'ясо 1 – 2 години в холодильнику.
- Такий маринад підійде до курятини, свинини, індички.
Маринований шмат м'яса / Фото пінтерест
Рецепт маринаду на кефірі
Приготування:
- Нарізаємо очищену цибулю кільцями.
- Змішуємо з рештою інгредієнтів та маринуємо м'ясо 2 – 3 години в холодильнику.
- Такий маринад відмінно підійде до яловичини, телятини, баранини.
Смачного!