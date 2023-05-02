Не секрет, що секрет вдалого шашлику полягає саме у правильному маринуванні м'яса. Ми дібрали кілька цікавих і перевірених варіантів маринадів, які точно сподобаються кожному.

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Хоч шашличники стверджують, що окрім солі та чорного меленого перцю м'ясо більше нічого не потрібно, ми пропонуємо таки спробувати інші варіанти.

Рецепт маринаду з майонезом

Інгредієнти:

– майонез;

– гірчиця;

– мелена копчена паприка;

– ріпчаста цибуля;

– сіль.

Приготування:

Нарізаємо очищену цибулю кільцями.

Змішуємо всі інгредієнти та маринуємо м'ясо 1 – 2 години в холодильнику.

Такий маринад підійде до будь-якого м'яса: яловичини, телятини, курятини чи свинини.

Рецепт медово-гірчичного маринаду

Інгредієнти:

– мед;

– гірчиця лагідна;

– соєвий соус;

– часник.

Приготування:

Очищений часник вичавлюємо через прес.

Змішуємо з рештою інгредієнтів та маринуємо м'ясо 1 – 2 години в холодильнику.

Такий маринад підійде до курятини, свинини, індички.



Маринований шмат м'яса / Фото пінтерест

Рецепт маринаду на кефірі

Інгредієнти:

– кефір;

– хмелі-сунелі;

– ріпчаста цибуля;

– чорний мелений перець;

– сіль.

Приготування:

Нарізаємо очищену цибулю кільцями.

Змішуємо з рештою інгредієнтів та маринуємо м'ясо 2 – 3 години в холодильнику.

Такий маринад відмінно підійде до яловичини, телятини, баранини.

Смачного!