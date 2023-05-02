Три популярных маринада для шашлыка – теперь будете готовить мясо только так

2 мая 2023, 15:01
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На улице каждый раз теплеет, а это значит, что в скором времени можно открывать сезон шашлыков. Чтобы отдых на природе удался, а блюда были невероятными – воспользуйтесь рецептами маринадов к мясу.

Не секрет, что секрет удачного шашлыка заключается именно в правильном мариновании мяса. Мы подобрали несколько интересных и проверенных вариантов маринадов, которые точно понравятся каждому.

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Хотя шашлычники утверждают, что кроме соли и черного молотого перца мясо больше ничего не нужно, мы предлагаем попробовать другие варианты.

Рецепт маринада с майонезом

Приготовление:

  • Нарезаем очищенный лук кольцами.
  • Смешиваем все ингредиенты и маринуем мясо 1 – 2 часа в холодильнике.
  • Такой маринад подойдет к любому мясу: говядине, телятине, курятине или свинине.

Рецепт медово-горчичного маринада

Приготовление:

  • Очищенный чеснок выжимаем через пресс.
  • Смешиваем с остальными ингредиентами и маринуем мясо 1 – 2 часа в холодильнике.
  • Такой маринад подойдет к курятине, свинине, индейке.


Маринованный кусок мяса / Фото пинтерест

Рецепт маринада на кефире

Приготовление:

  • Нарезаем очищенный лук кольцами.
  • Смешиваем с остальными ингредиентами и маринуем мясо 2 – 3 часа в холодильнике.
  • Такой маринад отлично подойдет к говядине, телятине, баранине.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак