Три популярных маринада для шашлыка – теперь будете готовить мясо только так
2 мая 2023, 15:01Читати новину українською
На улице каждый раз теплеет, а это значит, что в скором времени можно открывать сезон шашлыков. Чтобы отдых на природе удался, а блюда были невероятными – воспользуйтесь рецептами маринадов к мясу.
Не секрет, что секрет удачного шашлыка заключается именно в правильном мариновании мяса. Мы подобрали несколько интересных и проверенных вариантов маринадов, которые точно понравятся каждому.
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Хотя шашлычники утверждают, что кроме соли и черного молотого перца мясо больше ничего не нужно, мы предлагаем попробовать другие варианты.
Рецепт маринада с майонезом
Приготовление:
- Нарезаем очищенный лук кольцами.
- Смешиваем все ингредиенты и маринуем мясо 1 – 2 часа в холодильнике.
- Такой маринад подойдет к любому мясу: говядине, телятине, курятине или свинине.
Рецепт медово-горчичного маринада
Приготовление:
- Очищенный чеснок выжимаем через пресс.
- Смешиваем с остальными ингредиентами и маринуем мясо 1 – 2 часа в холодильнике.
- Такой маринад подойдет к курятине, свинине, индейке.
Маринованный кусок мяса / Фото пинтерест
Рецепт маринада на кефире
Приготовление:
- Нарезаем очищенный лук кольцами.
- Смешиваем с остальными ингредиентами и маринуем мясо 2 – 3 часа в холодильнике.
- Такой маринад отлично подойдет к говядине, телятине, баранине.
Приятного аппетита!