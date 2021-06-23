От акул и улиток до андрутов: 5 оригинальных и изысканных заведений Львова с вкусной кухней

Недаром Львов называют туристическим и гастрономическим центром Украины, ведь только здесь за один день вы можете отведать традиционный львовский сырник или ароматный кофе, а рядом будут плавать акулы. Да, да, мы не шутим!

Во Львове много атмосферных заведений, кнайп, изысканных ресторанов, но сегодня мы хотим рассказать вам о самых оригинальных из них.

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36 По

Адрес: Площадь Рынок 36

Относительно новый ресторан во Львове. Открыт в 2018 году площадью более 300 квадратных метров.

Основной фишкой заведения "36 по" является самый высокий в Западной Украине аквариум объемом 100 метров кубических. В нем вы можете наблюдать за разнообразными морскими рыбами, скатами и настоящими акулами, при этом попивая любимый кофе.



Ресторан 36 По / Фото Арс Идея

Аквариум достигает двух этажей, именно там размещен пивной ресторан "36 По". Кстати, ресторанный комплекс имеет собственную пивоварню расположенную в подвале.



Ресторан 36 По / Фото Арс Идея

Кроме крафтового пива вы можете попробовать блюда как европейской кухни, так и азиатской. Однако стоит знать, что каждый этаж "36 по" предлагает разное меню, поэтому перед бронированием столика советуем определиться, чем именно вы будете угощаться в заведении.

хата

Адрес: ул. Владимира Великого 26 а, ТЦ " Океан"

Одно из самых новых заведений во Львове. Открытие ресторана состоялось 5 июня 2021 года.

Ресторация "ХаТа" - это ресторан современной украинской кухни аналогов которому во Львове нет. "Старые традиции на современный лад-вот основная концепция заведения.

Гостей ресторации угощают изысканными блюдами из косули, сырами собственного производства, вкусными закусками и крафтовыми настойками.

В заведении также есть живая украинская музыка, в частности приглашен группа играет на цимбалах и бандуре и настоящие казаки!

Шеф-поваром ресторана "Изба" является Виталий Гуралевич – член Ассоциации шеф-поваров Украины, организатор Кулинарного кубка Западной Украины и кулинарный эксперт на телеканалах СТБ и Новый канал.

GRAND CAFE LEOPOLIS (Гранд Кафе Леополис)

Адрес: Площадь Рынок 1

Уютный ресторан в самой львовской ратуше радушно угостит вас чашечкой вкусного кофе "Леополис" и сладких андрутов.

Львовская Ратуша, в которой находится заведение пережила несколько войн, помнит и Австрию, и Польшу, и Германию, и советские времена. Чтобы окунуться в историю Львова с головой вам непременно нужно посетить "Grand Cafe Leopolis".

Здесь можно узнать о событиях, которые происходили во Львове с тех пор, как люди научились фотографировать. Про лыжный трамплин на Знесінні, о забастовках, канатную дорогу в Стрыйском парке, первые полеты и другие приключения города Льва, а рассказывают о них около 700 фотографий на стенах заведения.

Кроме сытных и изысканных "башен" (блюда подаются на подносе из трех ярусов) непременно попробуйте фирменное пирожное "Леополис". Его готовят в "Grand Cafe Leopolis" по-особенному: с момента умащивания лепешек должно пройти ровно 12 часов, после этого торт продается не дольше 12 часов.



Пирожное "Леополис" / Фото Фест

Каждый пляцок записывается в специальную реестровую книгу пляцков "Grand Cafe Leopolis", где ему присваивается персональный номер. Подают деликатесы исключительно с золотыми столовыми принадлежностями и особым соусом.

Tante Sophie

Адрес: ул. печатная 6А

Не проходите синих дверей, ведь именно они приведут вас в изысканное заведение в самом сердце Львова - "Tante Sophie".

"Tante Sophie" в переводе с французского переводится, как Тетушка София. Заведение французской кухни выполнено в лучших традициях Прованса.

"Tante Sophie" – это настоящее наслаждение для гурманов, ведь только здесь подают настоящих улиток с классическими французскими соусами. Также заведение может гордиться своей отличной винной картой и идеально стилизованным интерьером.

Ресторация Бачевских

Адрес: Шевская 8

Ресторация Галицкой кухни Бачевских открылась в апреле 2015 года и до сих пор угощает львовян и гостей города изысканными блюдами под сопровождение арфы, виолончели или фортепиано.

Ресторация Бачевских – это настоящая оранжерея, три этажа с разными залами, террасой и верандой. Посетители могут выбрать любые блюда: зупу по-бердичевски, гефильте-фиш по-львовски, журек по переписи госпожи Стефы, телятину из фуа-гра, лемонсоль, жареную в специях, сырник Львовский или фирменные наливки и настойки, которых в заведении насчитывается уже более сотни.

Шеф-повар заведения – Александр Чернышенко.

Он проработал не только галицкие, но и австрийские, польские и еврейские рецепты, а еще ресторация имеет собственного наливкаря, который прорабатывает старинные рецепты наливок и настоек и создает новые.