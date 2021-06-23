У Львові багато атмосферних закладів, кнайп, вишуканих ресторанів, але сьогодні ми хочемо розповісти вам про найоригінальніші з них.

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36 По

Адреса: Площа Ринок 36

Відносно новий ресторан у Львові. Відкритий у 2018 році площею понад 300 квадратних метрів.

Основною фішкою закладу "36 По" є найвищий у Західній Україні акваріум об'ємом 100 метрів кубічних. У ньому ви можете споглядати за різноманітними морськими рибами, скатами та справжніми акулами, при цьому попиваючи улюблену каву.



Ресторан 36 По / Фото Арс Ідея

Акваріум сягає двох поверхів, саме там розміщений пивний ресторан "36 По". До речі, ресторанний комплекс має власну пивоварню розташовану у підвалі.



Ресторан 36 По / Фото Арс Ідея

Окрім крафтового пива ви можете скуштувати страви як європейської кухні, так і азійської. Проте варто знати, що кожен поверх "36 По" пропонує різне меню, тому перед бронюванням столика радимо визначитися, чим саме ви будете частуватися у закладі.

ХаТа

Адреса: вул. Володимира Великого 26 а, ТЦ "Океан"

Один з найновіших закладів у Львові. Відкриття ресторану відбулося 5 червня 2021 року.

Ресторація "ХаТа" – це ресторан сучасної української кухні аналогів якому у Львові немає. "Старі традиції на сучасний лад – ось основна концепція закладу.

Гостей ресторації пригощають вишуканими стравами з косулі, сирами власного виробництва, смачними закусками та крафтовими настоянками.

У закладі також є жива українська музика, зокрема запрошений гурт грає на цимбалах й бандурі та справжні козаки!

Шеф-кухарем ресторації "ХаТа" є Віталій Гуралевич – член Асоціації шеф-кухарів України, організатор Кулінарного кубка Західної України та кулінарний експерт на телеканалах СТБ і Новий канал.

GRAND CAFE LEOPOLIS (Гранд Кафе Леополіс)

Адреса: Площа Ринок 1

Затишний ресторан в самісінькій львівській Ратуші радо почастує вас філіжанкою смачної кави "Леополіс" та солодких андрутів.

Львівська Ратуша, у якій знаходиться заклад пережила кілька воєн, пам'ятає й Австрію, і Польщу, і Німеччину, і Радянські часи. Щоб поринути в історію Львова з головою вам неодмінно потрібно відвідати "Grand Cafe Leopolis".

Тут можна дізнатися про події, які ставалися у Львові відтоді, як люди навчилися фотографувати. Про лижний трамплін на Знесінні, про страйки, канатну дорогу у Стрийському парку, перші польоти й інші пригоди міста Лева, а розповідають про них близько 700 фотографій на стінах закладу.

Окрім ситних та вишуканих "веж" (страви подаються на таці з трьох ярусів) неодмінно спробуйте фірмове тістечко "Леополіс". Його готують у "Grand Cafe Leopolis" по-особливому: з моменту намащування коржів має пройти рівно 12 годин, після цього торт продається не довше 12 годин.



Тістечко "Леополіс" / Фото Фест

Кожен пляцок записується у спеціальну Реєстрову книгу пляцків "Grand Cafe Leopolis", де йому присвоюється персональний номер. Подають смаколик виключно із золотими столовими приладдям та особливим соусом.

Tante Sophie

Адреса: вул. Друкарська 6А

Не минайте синіх дверей, адже саме вони приведуть вас до вишуканого закладу у самому серці Львова – "Tante Sophie".

"Tante Sophie" у перекладі з французької перекладається, як Тітонька Софія. Заклад французької кухні виконаний в найкращих традиціях Провансу.

"Tante Sophie" – це справжня насолода для гурманів, адже тільки тут подають справжніх равликів із класичними французькими соусами. Також заклад може пишатися своєю відмінною винною картою та ідеально стилізованим інтер'єром.

Ресторація Бачевських

Адреса: Шевська 8

Ресторація галицької кухні Бачевських відкрилася у квітні 2015 року й до нині частує львів'ян та гостей міста вишуканими стравами під супровід арфи, віолончелі або фортепіано.

Ресторація Бачевських – це справжня оранжерея, три поверхи з різними залами, терасою і верандою. Відвідувачі можуть обрати будь-які страви: зупу по-бердичівськи, гефільте-фіш по-львівськи, журек за переписом Пані Стефи, телятину з фуа-гра, лемонсоль, смажену у спеціях, сирник львівський або фірмові наливки та настоянки, яких у закладі налічується вже понад сотні.

Шеф-кухар закладу – Олександр Чернишенко.

Він пропрацював не тільки галицькі, а й австрійські, польські та єврейські рецепти, а ще ресторація має власного наливкаря, який пропрацьовує старовинні рецепти наливок та настоянок та створює нові.