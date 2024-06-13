Чтобы иметь все под рукой и лишь приготовить: топ заготовок, чтобы не быть голодным, когда нет света

В этой подборке есть блюда, которые совсем не нужно готовить, и те, что этого требуют, информирует Вкусно 24. Поэтому каждый сможет найти нужный рецепт.
Будет вкусно Легко и просто: уникальная подборка вкусных блюд из обычных консервов
Салат с рисом
- Время: 1 час 40 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Все овощи тщательно помойте. Томаты нарежьте небольшими ломтиками, Очищенную морковь натрите на крупную терку. Перцы почистите от сердцевин и порежьте соломкой. Очищенный лук нарежьте полукольцами.
- Выложите все овощи в большую кастрюлю. Посолите, хорошо перемешайте и оставьте на 15 минут.
- Поставьте кастрюлю на огонь и доведите до кипения. Добавьте рис, сахар, масло, хорошо перемешайте и варите 45 минут, помешивая.
- Влейте уксус, перемешайте и проварите еще 5 минут. Разложите готовый салат в теплые стерилизованные банки и закрутите крышками.
- Переверните банки вверх дном, укутайте и оставьте до полного остывания.
Кассероль из спагетти с курицей
- Время: 1 час 15 минут
- Порций: 8
Такое блюдо понравится всем / Фото Depositphotos
Приготовление:
- Сухие спагетти разломайте на 5-сантиметровые кусочки. Измельчите зеленый перец, лук и перец чили.
- Отварите спагетти в курином бульоне до состояния аль денте. Смешайте с остальными ингредиентами и стаканом чеддера.
- Поместите смесь в кастрюлю, а сверху посыпьте оставшимся чеддером,. Накройте крышкой и заморозьте до 6 месяцев или поставьте в холодильник до 2 дней.
- Чтобы запечь поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут до появления пузырьков.
Итальянские ньокки
- Время: 1 час 55 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Запеките картофель на соли в разогретой до 190 градусов духовке около 60 минут, пока она не станет идеально мягкой.
- Вскипятите воду с солью и приготовьте воду со льдом и солью.
- Почистите горячую запеченную картошку и перетрите ее через сито. Отберите ровно 750 граммов.
- В горячий картофель вмешайте соль, желток и сливочное масло. Добавьте сразу всю муку, хорошо вымешивая.
- Раскатайте длинные тонкие колбаски на припыленной мукой поверхности, нарежьте маленькие ньоки и сразу сварите небольшими партиями в немного подсоленной воде, пока не всплывут, и после этого еще 5 секунд.
- Сразу переложите в ледяную воду с солью.
- Достаньте все готовые ньоки, высушите, полейте небольшим количеством масла и храните в контейнере в холодильнике до 48 часов. Также их можно заморозить.
Приятного аппетита!