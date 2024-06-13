Чтобы иметь все под рукой и лишь приготовить: топ заготовок, чтобы не быть голодным, когда нет света

В этой подборке есть блюда, которые совсем не нужно готовить, и те, что этого требуют, информирует Вкусно 24. Поэтому каждый сможет найти нужный рецепт.

Будет вкусно Легко и просто: уникальная подборка вкусных блюд из обычных консервов

Салат с рисом

Время : 1 час 40 минут

: 1 час 40 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 3 килограмма томатов;

– 1 килограмм лука;

– 1 килограмм красного болгарского перца;

– 1 килограмм моркови;

– 1 стакан риса;

– 100 граммов сахара;

– 400 миллилитров растительного масла;

– 90 милилитров уксуса;

– соль по вкусу.

Приготовление:

Все овощи тщательно помойте. Томаты нарежьте небольшими ломтиками, Очищенную морковь натрите на крупную терку. Перцы почистите от сердцевин и порежьте соломкой. Очищенный лук нарежьте полукольцами. Выложите все овощи в большую кастрюлю. Посолите, хорошо перемешайте и оставьте на 15 минут. Поставьте кастрюлю на огонь и доведите до кипения. Добавьте рис, сахар, масло, хорошо перемешайте и варите 45 минут, помешивая. Влейте уксус, перемешайте и проварите еще 5 минут. Разложите готовый салат в теплые стерилизованные банки и закрутите крышками. Переверните банки вверх дном, укутайте и оставьте до полного остывания.

Кассероль из спагетти с курицей

Время : 1 час 15 минут

: 1 час 15 минут Порций: 8



Такое блюдо понравится всем / Фото Depositphotos

Ингредиенты:

– 280 граммов отварной курятины;

– 300 граммов спагетти;

– 1 стакан грибного бульона;

– 1 стакан сливок;

– 3 стакана натертого чеддера;

– 30 граммов зеленого болгарского перца;

– 15 граммов лука;

– 1 красный перец чили;

– 2 стакана куриного бульона;

– 1 чайная ложка соли;

– щепотка кайенского перца;

– черный перец по вкусу.

Приготовление:

Сухие спагетти разломайте на 5-сантиметровые кусочки. Измельчите зеленый перец, лук и перец чили. Отварите спагетти в курином бульоне до состояния аль денте. Смешайте с остальными ингредиентами и стаканом чеддера. Поместите смесь в кастрюлю, а сверху посыпьте оставшимся чеддером,. Накройте крышкой и заморозьте до 6 месяцев или поставьте в холодильник до 2 дней. Чтобы запечь поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут до появления пузырьков.

Итальянские ньокки

Время : 1 час 55 минут

: 1 час 55 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1,2 килограмма картофеля;

– 4 желтка;

– 40 граммов масла 73%;

– 300 граммов муки;

– 10 граммов соли.

Приготовление:

Запеките картофель на соли в разогретой до 190 градусов духовке около 60 минут, пока она не станет идеально мягкой. Вскипятите воду с солью и приготовьте воду со льдом и солью. Почистите горячую запеченную картошку и перетрите ее через сито. Отберите ровно 750 граммов. В горячий картофель вмешайте соль, желток и сливочное масло. Добавьте сразу всю муку, хорошо вымешивая. Раскатайте длинные тонкие колбаски на припыленной мукой поверхности, нарежьте маленькие ньоки и сразу сварите небольшими партиями в немного подсоленной воде, пока не всплывут, и после этого еще 5 секунд. Сразу переложите в ледяную воду с солью. Достаньте все готовые ньоки, высушите, полейте небольшим количеством масла и храните в контейнере в холодильнике до 48 часов. Также их можно заморозить.

Приятного аппетита!