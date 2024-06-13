Чтобы иметь все под рукой и лишь приготовить: топ заготовок, чтобы не быть голодным, когда нет света

13 июня 2024, 20:59
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Чтобы отключения света не застали вас врасплох, позаботьтесь о вкусных заготовках уже сейчас. С ними вы никогда не будете голодными.

В этой подборке есть блюда, которые совсем не нужно готовить, и те, что этого требуют, информирует Вкусно 24. Поэтому каждый сможет найти нужный рецепт.

Будет вкусно Легко и просто: уникальная подборка вкусных блюд из обычных консервов

Салат с рисом

  • Время: 1 час 40 минут
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– 3 килограмма томатов;
– 1 килограмм лука;
– 1 килограмм красного болгарского перца;
– 1 килограмм моркови;
– 1 стакан риса;
– 100 граммов сахара;
– 400 миллилитров растительного масла;
– 90 милилитров уксуса;
– соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Все овощи тщательно помойте. Томаты нарежьте небольшими ломтиками, Очищенную морковь натрите на крупную терку. Перцы почистите от сердцевин и порежьте соломкой. Очищенный лук нарежьте полукольцами.
  2. Выложите все овощи в большую кастрюлю. Посолите, хорошо перемешайте и оставьте на 15 минут.
  3. Поставьте кастрюлю на огонь и доведите до кипения. Добавьте рис, сахар, масло, хорошо перемешайте и варите 45 минут, помешивая.
  4. Влейте уксус, перемешайте и проварите еще 5 минут. Разложите готовый салат в теплые стерилизованные банки и закрутите крышками.
  5. Переверните банки вверх дном, укутайте и оставьте до полного остывания.

Кассероль из спагетти с курицей

  • Время: 1 час 15 минут
  • Порций: 8


Такое блюдо понравится всем / Фото Depositphotos

Ингредиенты:
– 280 граммов отварной курятины;
– 300 граммов спагетти;
– 1 стакан грибного бульона;
– 1 стакан сливок;
– 3 стакана натертого чеддера;
– 30 граммов зеленого болгарского перца;
– 15 граммов лука;
– 1 красный перец чили;
– 2 стакана куриного бульона;
– 1 чайная ложка соли;
– щепотка кайенского перца;
– черный перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Сухие спагетти разломайте на 5-сантиметровые кусочки. Измельчите зеленый перец, лук и перец чили.
  2. Отварите спагетти в курином бульоне до состояния аль денте. Смешайте с остальными ингредиентами и стаканом чеддера.
  3. Поместите смесь в кастрюлю, а сверху посыпьте оставшимся чеддером,. Накройте крышкой и заморозьте до 6 месяцев или поставьте в холодильник до 2 дней.
  4. Чтобы запечь поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут до появления пузырьков.

Итальянские ньокки

  • Время: 1 час 55 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 1,2 килограмма картофеля;
– 4 желтка;
– 40 граммов масла 73%;
– 300 граммов муки;
– 10 граммов соли.

Приготовление:

  1. Запеките картофель на соли в разогретой до 190 градусов духовке около 60 минут, пока она не станет идеально мягкой.
  2. Вскипятите воду с солью и приготовьте воду со льдом и солью.
  3. Почистите горячую запеченную картошку и перетрите ее через сито. Отберите ровно 750 граммов.
  4. В горячий картофель вмешайте соль, желток и сливочное масло. Добавьте сразу всю муку, хорошо вымешивая.
  5. Раскатайте длинные тонкие колбаски на припыленной мукой поверхности, нарежьте маленькие ньоки и сразу сварите небольшими партиями в немного подсоленной воде, пока не всплывут, и после этого еще 5 секунд.
  6. Сразу переложите в ледяную воду с солью.
  7. Достаньте все готовые ньоки, высушите, полейте небольшим количеством масла и храните в контейнере в холодильнике до 48 часов. Также их можно заморозить.

Приятного аппетита!

Автор: Ольга Котів