В рецепт этого торта не входят сахар, сгущенное молоко или печенье. Вы будете впечатлены отменным вкусом этого торта, а еще его невероятно нежная текстура тает во рту.
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Рецепт торта с арахисовой пастой
- Время: 15 минут (2 часа на охлаждение)
- Порции: 6
Скриншот из видео Здорово и быстро
Приготовление:
- Подготовьте круглую форму диаметром 17 сантиметров, укройте борта ацетатной лентой.
- Тщательно измельчите сухари в блендере в крошку.
Скриншот из видео Здорово и быстро
- Растопите сливочное масло и перемешайте с крошкой, если масса сухая – добавьте молоко. Выложите массу в противень, и сформируйте корж.
- В отдельной посуде смешайте сливочный сыр, арахисовую пасту, сахарную пудру и сливки – взбейте все в однородную массу.
- Выложите начинку на торт и разровняйте.
Скриншот из видео Здорово и быстро
- Растопите шоколад и полейте им готовый торт. Задекорируйте половинками печенья Орео. Отправьте его в холодильник на несколько часов, чтобы он загустел.
Скриншот из видео Здорово и быстро
- Нарежьте торт кусочками и подавайте к столу.
Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления торта с арахисовой пастой без выпекания: