До рецепта цього торта не входить цукор, згущене молоко чи печиво. Ви будете вражені відмінним смаком цього торта, а ще його неймовірно ніжна текстура тане в роті.

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Рецепт торта з арахісовою пастою

  • Час: 15 хвилин (2 години на охолодження)
  • Порції: 6


Скріншот з відео Здоровий і смачний

Приготування:

  1. Підготуйте круглу форму діаметром 17 сантиметрів, вкрийте борти ацетатною стрічкою.
  1. Ретельно подрібніть сухарі в блендері в крихту.


Скріншот з відео Здоровий і смачний

  1. Розтопіть вершкове масло та перемішайте з крихтою, якщо маса суха – додайте молоко. Викладіть масу в деко, та сформуйте корж.
  1. В окремому посуді змішайте вершковий сир, арахісову пасту, цукрову пудру та вершки – збийте все в однорідну масу.
  1. Викладіть начинку на торт та розрівняйте.


Скріншот з відео Здоровий і смачний

  1. Розтопіть шоколад та полийте ним готовий торт. Задекоруйте половинками печива Орео. Відправте його в холодильник на кілька годин, щоб він загус.


Скріншот з відео Здоровий і смачний

  1. Наріжте торт шматочками та подавайте до столу.

Смачного!

Відеорецепт приготування торт з арахісовою пастою без випікання: