До рецепта цього торта не входить цукор, згущене молоко чи печиво. Ви будете вражені відмінним смаком цього торта, а ще його неймовірно ніжна текстура тане в роті.
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Рецепт торта з арахісовою пастою
- Час: 15 хвилин (2 години на охолодження)
- Порції: 6
Скріншот з відео Здоровий і смачний
Приготування:
- Підготуйте круглу форму діаметром 17 сантиметрів, вкрийте борти ацетатною стрічкою.
- Ретельно подрібніть сухарі в блендері в крихту.
Скріншот з відео Здоровий і смачний
- Розтопіть вершкове масло та перемішайте з крихтою, якщо маса суха – додайте молоко. Викладіть масу в деко, та сформуйте корж.
- В окремому посуді змішайте вершковий сир, арахісову пасту, цукрову пудру та вершки – збийте все в однорідну масу.
- Викладіть начинку на торт та розрівняйте.
Скріншот з відео Здоровий і смачний
- Розтопіть шоколад та полийте ним готовий торт. Задекоруйте половинками печива Орео. Відправте його в холодильник на кілька годин, щоб він загус.
Скріншот з відео Здоровий і смачний
- Наріжте торт шматочками та подавайте до столу.
Смачного!
Відеорецепт приготування торт з арахісовою пастою без випікання: