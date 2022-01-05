Торт с арахисовой пастой без выпекания: такого десерта вы еще не пробовали

5 января 2022 , 16:19
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Источник:

ютуб Здорово и быстро

У вас нет духовки, а сладкого хочется? У нас есть для вас рецепт торта без выпекания. А еще вы приготовите его всего за 15 минут!

В рецепт этого торта не входят сахар, сгущенное молоко или печенье. Вы будете впечатлены отменным вкусом этого торта, а еще его невероятно нежная текстура тает во рту.

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Рецепт торта с арахисовой пастой

  • Время: 15 минут (2 часа на охлаждение)
  • Порции: 6


Скриншот из видео Здорово и быстро

Ингредиенты:
– 180 граммов сладких сухарей;
– 80 граммов сливочного масла;
– 2 столовые ложки молока (если масса сухая);
– 400 граммов сливочного сыра;
– 300 граммов арахисовой пасты с карамелью;
– 80 граммов сахарной пудры;
– 100 миллилитров жирных сливок;
– 80 граммов шоколада;
– печенье Орео.

Приготовление:

  1. Подготовьте круглую форму диаметром 17 сантиметров, укройте борта ацетатной лентой.
  1. Тщательно измельчите сухари в блендере в крошку.


Скриншот из видео Здорово и быстро

  1. Растопите сливочное масло и перемешайте с крошкой, если масса сухая – добавьте молоко. Выложите массу в противень, и сформируйте корж.
  1. В отдельной посуде смешайте сливочный сыр, арахисовую пасту, сахарную пудру и сливки – взбейте все в однородную массу.
  1. Выложите начинку на торт и разровняйте.


Скриншот из видео Здорово и быстро

  1. Растопите шоколад и полейте им готовый торт. Задекорируйте половинками печенья Орео. Отправьте его в холодильник на несколько часов, чтобы он загустел.


Скриншот из видео Здорово и быстро

  1. Нарежьте торт кусочками и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления торта с арахисовой пастой без выпекания:

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Автор: Богданна Рибак