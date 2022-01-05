Торт с арахисовой пастой без выпекания: такого десерта вы еще не пробовали
5 января 2022 , 16:19Читати новину українською
Источник:ютуб Здорово и быстро
У вас нет духовки, а сладкого хочется? У нас есть для вас рецепт торта без выпекания. А еще вы приготовите его всего за 15 минут!
В рецепт этого торта не входят сахар, сгущенное молоко или печенье. Вы будете впечатлены отменным вкусом этого торта, а еще его невероятно нежная текстура тает во рту.
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Рецепт торта с арахисовой пастой
- Время: 15 минут (2 часа на охлаждение)
- Порции: 6
Скриншот из видео Здорово и быстро
– 180 граммов сладких сухарей;
– 80 граммов сливочного масла;
– 2 столовые ложки молока (если масса сухая);
– 400 граммов сливочного сыра;
– 300 граммов арахисовой пасты с карамелью;
– 80 граммов сахарной пудры;
– 100 миллилитров жирных сливок;
– 80 граммов шоколада;
– печенье Орео.
Приготовление:
- Подготовьте круглую форму диаметром 17 сантиметров, укройте борта ацетатной лентой.
- Тщательно измельчите сухари в блендере в крошку.
Скриншот из видео Здорово и быстро
- Растопите сливочное масло и перемешайте с крошкой, если масса сухая – добавьте молоко. Выложите массу в противень, и сформируйте корж.
- В отдельной посуде смешайте сливочный сыр, арахисовую пасту, сахарную пудру и сливки – взбейте все в однородную массу.
- Выложите начинку на торт и разровняйте.
Скриншот из видео Здорово и быстро
- Растопите шоколад и полейте им готовый торт. Задекорируйте половинками печенья Орео. Отправьте его в холодильник на несколько часов, чтобы он загустел.
Скриншот из видео Здорово и быстро
- Нарежьте торт кусочками и подавайте к столу.
Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления торта с арахисовой пастой без выпекания:Сайт 24 канала поздравляет всех с Новым 2022 годом и грядущим Рождеством Христовым. Спасибо, что доверяете – мы вместе меняем страну к лучшему!