Торт из блинов и ягодного крема по рецепту Лизы Глинской
Вы уже начали готовиться к Масленице? Лиза Глинская предлагает приготовить вкусный и сытный торт из блинов и сырной и ягодной начинок.
Источник:инстаграм Лизы Глинской
Талантливая кондитер Лиза Глинская поделилась рецептом вкусного и чрезвычайно изысканного блинного торта с ягодной и сырной начинками.
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Такой тортик прекрасно подойдет как для праздничного стола, так и для будничного. Кстати, уже скоро Масленица – приготовьте торт из блинов дома и удивите всех непревзойденным вкусом!
Торт из блинов / Фото Лизы Глинской
Пошаговый рецепт приготовления блинного торта
- Чтобы приготовить ягодную начинку для блинного торта, отправьте в кастрюлю клубнику, вишню и смородину, посыпьте сахаром.
- Соедините крахмал и холодную воду, добавьте к ягодам и перемешайте.
- Поставьте кастрюлю на маленький огонь и варите при постоянном помешивании. Доведите смесь до кипения и проварите 1 минуту.
- Накройте готовую начинку пищевой пленкой в контакт и оставьте до полного остывания.
- Для приготовления блинов приготовьте тесто: смешайте яйца с сахаром, добавьте половину молока и муку – взбейте блендером до однородной массы.
- Влейте в тесто оставшееся молоко и снова перемешайте.
- Добавьте масло в тесто – перемешайте.
- Жарьте блины на разогретой сковородке с антипригарным покрытием до готовности с обеих сторон.
- Для приготовления творожной начинки соедините творог, сметану и сливки, посыпьте сахарной пудрой и перемешайте.
- С помощью блендера взбейте массу до однородного состояния – масса должна быть воздушной и рыхлой.
- Переложите 2/3 творожной начинки в кондитерский мешок с круглой насадкой.
Как собрать торт из блинов
- Возьмите форму диаметром 22 сантиметра без дна. На борта формы выложите 8 блинов накрест друг на друга.
- На дно формы выложите один блин.
- Возьмите блин, смажьте его ягодной начинкой, сверху выложите творожную начинку и заверните. Сделайте еще три таких блина с начинками.
- Выложите 1/3 крема, который остался, на блин на дне формы и разровняйте его по борту.
- Выложите сверху готовые завернутые блины с кремом.
- Снова выложите крем поверх блинов, сверху выложите один блин и намажьте его кремом.
- Снова намажьте начинками четыре блина и заверните их – выложите на блин в форме.
- Накройте торт блинами, что на бортах. Сверху заверните торт в форму пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 4–5 часов.
Блинный торт на Масленицу / Фото Лизы Глинской
Декорируем торт из блинов
- Снимите форму с торта.
- Выложите на торт ягоды и посыпьте сахарной пудрой. Приятного аппетита!
Как приготовить торт из блинов дома:
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