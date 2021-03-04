Вы уже начали готовиться к Масленице? Лиза Глинская предлагает приготовить вкусный и сытный торт из блинов и сырной и ягодной начинок.

Талантливая кондитер Лиза Глинская поделилась рецептом вкусного и чрезвычайно изысканного блинного торта с ягодной и сырной начинками.

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Такой тортик прекрасно подойдет как для праздничного стола, так и для будничного. Кстати, уже скоро Масленица – приготовьте торт из блинов дома и удивите всех непревзойденным вкусом!



Торт из блинов / Фото Лизы Глинской

Пошаговый рецепт приготовления блинного торта

Ингредиенты для начинки:

– 150 г клубники;

– 100 г вишни;

– 100 г смородины;

– 50 г сахара;

– 25 г кукурузного крахмала;

– 50 мл воды.

Чтобы приготовить ягодную начинку для блинного торта, отправьте в кастрюлю клубнику, вишню и смородину, посыпьте сахаром. Соедините крахмал и холодную воду, добавьте к ягодам и перемешайте. Поставьте кастрюлю на маленький огонь и варите при постоянном помешивании. Доведите смесь до кипения и проварите 1 минуту. Накройте готовую начинку пищевой пленкой в контакт и оставьте до полного остывания.

Ингредиенты для теста на блины:

– 250 г яиц;

– 600 мл молока;

– 220 г муки;

– 60 г сахара;

– 1/3 ч.л. соли;

– 40 мл подсолнечного масла.

Для приготовления блинов приготовьте тесто: смешайте яйца с сахаром, добавьте половину молока и муку – взбейте блендером до однородной массы. Влейте в тесто оставшееся молоко и снова перемешайте. Добавьте масло в тесто – перемешайте. Жарьте блины на разогретой сковородке с антипригарным покрытием до готовности с обеих сторон.

Ингредиенты для приготовления творожной начинки:

– 300 г сметаны;

– 250 г творога;

– 250 мл сливок 30-33%;

– 50 г сахарной пудры.

Для приготовления творожной начинки соедините творог, сметану и сливки, посыпьте сахарной пудрой и перемешайте. С помощью блендера взбейте массу до однородного состояния – масса должна быть воздушной и рыхлой. Переложите 2/3 творожной начинки в кондитерский мешок с круглой насадкой.

Как собрать торт из блинов

Возьмите форму диаметром 22 сантиметра без дна. На борта формы выложите 8 блинов накрест друг на друга. На дно формы выложите один блин. Возьмите блин, смажьте его ягодной начинкой, сверху выложите творожную начинку и заверните. Сделайте еще три таких блина с начинками. Выложите 1/3 крема, который остался, на блин на дне формы и разровняйте его по борту. Выложите сверху готовые завернутые блины с кремом. Снова выложите крем поверх блинов, сверху выложите один блин и намажьте его кремом. Снова намажьте начинками четыре блина и заверните их – выложите на блин в форме. Накройте торт блинами, что на бортах. Сверху заверните торт в форму пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 4–5 часов.



Блинный торт на Масленицу / Фото Лизы Глинской

Декорируем торт из блинов

Ингредиенты:

– ягоды;

– сахарная пудра.

Снимите форму с торта. Выложите на торт ягоды и посыпьте сахарной пудрой. Приятного аппетита!

Как приготовить торт из блинов дома: