Скоро будем праздновать Масленицу. Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова поделилась с поклонниками рецептом ленивых блинов с куриным мясом. Нежные, ароматные блины поразят всех гостей не только вкусом, но и презентацией.

Для того чтобы блюдо было нежным и сочным в фарш нужно добавить обжаренный лук и приготовить тоненькие блины по рецепту Татьяны Литвиновой.

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Рецепт блинов с курицей

Ингредиенты:

– 500 граммов куриных бедер;

– 250 граммов лука;

– 3 столовые ложки подсолнечного масла;

– 1 чайная ложка перца;

– 0,5 чайной ложки соли;

– 2 яйца.

Для приготовления начинки очистите, нарежьте лук ломтиками, обжарьте на сковороде с маслом. Нарежьте курицу кубиками, пропустите через мясорубку. В миске соедините лук с фаршем, добавьте соль, перец, перемешайте. На готовые блины выложите начинку, заверните в трубочки. В миске взбейте яйца. Противень смажьте подсолнечным маслом, выложите горкой блины, смажьте яйцом, сверху накройте блинами, заверните в фольгу. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться на 40 минут, можно на один час. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!

Блины с курицей в духовке – рецепт от Татьяны Литвиновой в видео: