Ленивые блины с курицей в духовке: рецепт от Тани Литвиновой
Скоро будем праздновать Масленицу. Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова поделилась с поклонниками рецептом ленивых блинов с куриным мясом. Нежные, ароматные блины поразят всех гостей не только вкусом, но и презентацией.
Источник:инстаграм Татьяны Литвиновой
Для того чтобы блюдо было нежным и сочным в фарш нужно добавить обжаренный лук и приготовить тоненькие блины по рецепту Татьяны Литвиновой.
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Рецепт блинов с курицей
- Для приготовления начинки очистите, нарежьте лук ломтиками, обжарьте на сковороде с маслом.
- Нарежьте курицу кубиками, пропустите через мясорубку.
- В миске соедините лук с фаршем, добавьте соль, перец, перемешайте.
- На готовые блины выложите начинку, заверните в трубочки.
- В миске взбейте яйца.
- Противень смажьте подсолнечным маслом, выложите горкой блины, смажьте яйцом, сверху накройте блинами, заверните в фольгу.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться на 40 минут, можно на один час.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
Блины с курицей в духовке – рецепт от Татьяны Литвиновой в видео:
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