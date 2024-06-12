Торт без выпечки с сезонными ягодами: чизкейк "Три шоколада"

12 июня 2024, 23:55
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Источник:

Przyslij Przepis

Лето и жара – не повод отказаться от десерта. Просто стоит выбрать торт, который подойдет к погоде и настроению!

Торт без выпечки очень легко готовить. Он в меру сладкий, а еще прекрасно подходит в жару. Его можно сочетать с различными сезонными фруктами: клубникой, черникой или персиками.

Интересно Он просто должен быть в вашем холодильнике: готовим замороженный йогурт из клубники

Торт без выпекания

  • Время: 1,5 часа
  • Порций: 6

Очень вкусно и просто / Фото Przyslij Przepis

Ингредиенты:
– 200 грамм белого шоколада;
– 200 грамм молочного шоколада;
– 200 грамм черного шоколада;
– 1 килограмм крем-сыра;
– 300 грамм сливок 30%;
– 50 грамм желатина + 8 столовых ложек холодной воды;
– 2 столовые ложки сахара с настоящим ванилином;
– 9 столовых ложек сахарной пудры;
для глазури:
– 200 грамм молочного или черного шоколада;
– 1 столовая ложка растительного масла;
для подачи:
– сезонные ягоды или фрукты.

Приготовление:

  1. Разделите крем-сыр на 3 равные части и положите в 3 миски.
  2. В каждую миску насыпьте по 3 столовые ложки сахарной пудры и тщательно перемешайте.
  3. Шоколад поломайте на кусочки. Поместите каждый вид шоколада в отдельную емкость, которую можно ставить на горячую воду.
  4. Растопите их на водяной бане (в миске или другой емкости, поставленной над кастрюлей с кипящей водой).
  5. Растопленный шоколад вылейте в отдельные миски с творогом.
  6. Тщательно перемешайте.
  7. В отдельной миске взбейте сливки с сахаром и ванилином до крепкой пены.
  8. Сливки разделите и поровну добавьте в миски со смесью. Перемешайте.
  9. Желатин залейте холодной водой и оставьте на 3 минуты для набухания.
  10. Затем растопите его на медленном огне, постоянно помешивая (вода не может кипеть).
  11. Влейте растворенный желатин равномерно в каждую миску.
  12. Тщательно перемешайте.
  13. Поместите смесь темного шоколада в форму для торта диаметром 26 сантиметров, выстеленную алюминиевой фольгой.
  14. Разровняйте ее, добавьте смесь молочного шоколада, разровняйте и, наконец, добавьте смесь белого шоколада.
  15. Поставьте в холодильник для застывания, желательно на ночь.
  16. Когда десерт застынет, растопите на водяной бане шоколад и масло и полейте этим верх чизкейка.
  17. Поставьте в холодильник на 20 – 30 минут до застывания глазури.
  18. Подавайте с сезонными фруктами.

Это такая вкуснятина: какие блюда можно приготовить в термосе.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська