Торт без выпечки с сезонными ягодами: чизкейк "Три шоколада"
12 июня 2024, 23:55Читати новину українською
Источник:Przyslij Przepis
Лето и жара – не повод отказаться от десерта. Просто стоит выбрать торт, который подойдет к погоде и настроению!
Торт без выпечки очень легко готовить. Он в меру сладкий, а еще прекрасно подходит в жару. Его можно сочетать с различными сезонными фруктами: клубникой, черникой или персиками.
Интересно Он просто должен быть в вашем холодильнике: готовим замороженный йогурт из клубники
Торт без выпекания
- Время: 1,5 часа
- Порций: 6
– 200 грамм белого шоколада;
– 200 грамм молочного шоколада;
– 200 грамм черного шоколада;
– 1 килограмм крем-сыра;
– 300 грамм сливок 30%;
– 50 грамм желатина + 8 столовых ложек холодной воды;
– 2 столовые ложки сахара с настоящим ванилином;
– 9 столовых ложек сахарной пудры;
для глазури:
– 200 грамм молочного или черного шоколада;
– 1 столовая ложка растительного масла;
для подачи:
– сезонные ягоды или фрукты.
Приготовление:
- Разделите крем-сыр на 3 равные части и положите в 3 миски.
- В каждую миску насыпьте по 3 столовые ложки сахарной пудры и тщательно перемешайте.
- Шоколад поломайте на кусочки. Поместите каждый вид шоколада в отдельную емкость, которую можно ставить на горячую воду.
- Растопите их на водяной бане (в миске или другой емкости, поставленной над кастрюлей с кипящей водой).
- Растопленный шоколад вылейте в отдельные миски с творогом.
- Тщательно перемешайте.
- В отдельной миске взбейте сливки с сахаром и ванилином до крепкой пены.
- Сливки разделите и поровну добавьте в миски со смесью. Перемешайте.
- Желатин залейте холодной водой и оставьте на 3 минуты для набухания.
- Затем растопите его на медленном огне, постоянно помешивая (вода не может кипеть).
- Влейте растворенный желатин равномерно в каждую миску.
- Тщательно перемешайте.
- Поместите смесь темного шоколада в форму для торта диаметром 26 сантиметров, выстеленную алюминиевой фольгой.
- Разровняйте ее, добавьте смесь молочного шоколада, разровняйте и, наконец, добавьте смесь белого шоколада.
- Поставьте в холодильник для застывания, желательно на ночь.
- Когда десерт застынет, растопите на водяной бане шоколад и масло и полейте этим верх чизкейка.
- Поставьте в холодильник на 20 – 30 минут до застывания глазури.
- Подавайте с сезонными фруктами.