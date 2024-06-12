Торт без выпечки с сезонными ягодами: чизкейк "Три шоколада"

Лето и жара – не повод отказаться от десерта. Просто стоит выбрать торт, который подойдет к погоде и настроению!

Торт без выпечки очень легко готовить. Он в меру сладкий, а еще прекрасно подходит в жару. Его можно сочетать с различными сезонными фруктами: клубникой, черникой или персиками.

Интересно Он просто должен быть в вашем холодильнике: готовим замороженный йогурт из клубники

Торт без выпекания

Время: 1,5 часа

1,5 часа Порций: 6

Очень вкусно и просто / Фото Przyslij Przepis

– 200 грамм белого шоколада;– 200 грамм молочного шоколада;– 200 грамм черного шоколада;– 1 килограмм крем-сыра;– 300 грамм сливок 30%;– 50 грамм желатина + 8 столовых ложек холодной воды;– 2 столовые ложки сахара с настоящим ванилином;– 9 столовых ложек сахарной пудры;– 200 грамм молочного или черного шоколада;– 1 столовая ложка растительного масла;– сезонные ягоды или фрукты.

Приготовление:

Разделите крем-сыр на 3 равные части и положите в 3 миски. В каждую миску насыпьте по 3 столовые ложки сахарной пудры и тщательно перемешайте. Шоколад поломайте на кусочки. Поместите каждый вид шоколада в отдельную емкость, которую можно ставить на горячую воду. Растопите их на водяной бане (в миске или другой емкости, поставленной над кастрюлей с кипящей водой). Растопленный шоколад вылейте в отдельные миски с творогом. Тщательно перемешайте. В отдельной миске взбейте сливки с сахаром и ванилином до крепкой пены. Сливки разделите и поровну добавьте в миски со смесью. Перемешайте. Желатин залейте холодной водой и оставьте на 3 минуты для набухания. Затем растопите его на медленном огне, постоянно помешивая (вода не может кипеть). Влейте растворенный желатин равномерно в каждую миску. Тщательно перемешайте. Поместите смесь темного шоколада в форму для торта диаметром 26 сантиметров, выстеленную алюминиевой фольгой. Разровняйте ее, добавьте смесь молочного шоколада, разровняйте и, наконец, добавьте смесь белого шоколада. Поставьте в холодильник для застывания, желательно на ночь. Когда десерт застынет, растопите на водяной бане шоколад и масло и полейте этим верх чизкейка. Поставьте в холодильник на 20 – 30 минут до застывания глазури. Подавайте с сезонными фруктами.

Это такая вкуснятина: какиеможно приготовить в термосе.