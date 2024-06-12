Торт без випічки дуже легко готувати. Він вміру солодкий, а ще чудово смакує у спеку. Його можна поєднувати з різноманітними сезонними фруктами: полуницею, чорницею чи персиками.

Цікаво Він просто мусить бути у вашому холодильнику: готуємо заморожений йогурт з полуниці

Торт без випікання

  • Час: 1,5 години
  • Порцій: 6

Торт без випіканняДуже смачно та просто / Фото Przyslij Przepis

Приготування:

  1. Розділіть крем-сир на 3 рівні частини та покладіть у 3 миски.
  2. У кожну миску насипте по 3 столові ложки цукрової пудри та ретельно перемішайте.
  3. Шоколад поламайте на шматочки. Помістіть кожен вид шоколаду в окрему ємкість, яку можна ставити на гарячу воду.
  4. Розтопіть їх на водяній бані (в мисці або іншій ємності, поставленій над каструлею з киплячою водою).
  5. Розтоплений шоколад вилийте в окремі миски з сиром.
  6. Ретельно перемішайте.
  7. В окремій мисці збийте вершки з цукром і ваніліном до міцної піни.
  8. Вершки розділіть і порівну додайте в миски з сумішшю. Перемішайте.
  9. Желатин залийте холодною водою і залиште на 3 хвилини для набухання.
  10. Потім розтопіть його на повільному вогні, постійно помішуючи (вода не може кипіти).
  11. Влийте розчинений желатин рівномірно в кожну миску.
  12. Ретельно перемішайте.
  13. Помістіть суміш темного шоколаду у форму для торта діаметром 26 сантиметрів, вистелену алюмінієвою фольгою.
  14. Розрівняйте її, додайте суміш молочного шоколаду, розрівняйте і, нарешті, додайте суміш білого шоколаду.
  15. Поставте в холодильник для застигання, бажано на ніч.
  16. Коли десерт застигне, розтопіть на водяній бані шоколад і олію і полийте цим верх чізкейка.
  17. Поставте в холодильник на 20 – 30 хвилин до застигання глазурі.
  18. Подавайте з сезонними фруктами.