Торт без випічки дуже легко готувати. Він вміру солодкий, а ще чудово смакує у спеку. Його можна поєднувати з різноманітними сезонними фруктами: полуницею, чорницею чи персиками.

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Торт без випікання

Час: 1,5 години

1,5 години Порцій: 6

Дуже смачно та просто / Фото Przyslij Przepis

Інгредієнти:

– 200 грамів білого шоколаду;

– 200 грамів молочного шоколаду;

– 200 грамів чорного шоколаду;

– 1 кілограм крем-сиру;

– 300 грамів вершків 30%;

– 50 грамів желатину + 8 столових ложок холодної води;

– 2 столові ложки цукру зі справжнім ваніліном;

– 9 столових ложок цукрової пудри;

для глазурі:

– 200 грамів молочного або чорного шоколаду;

– 1 столова ложка олії;

для подачі:

– сезонні ягоди чи фрукти.

Приготування:

Розділіть крем-сир на 3 рівні частини та покладіть у 3 миски. У кожну миску насипте по 3 столові ложки цукрової пудри та ретельно перемішайте. Шоколад поламайте на шматочки. Помістіть кожен вид шоколаду в окрему ємкість, яку можна ставити на гарячу воду. Розтопіть їх на водяній бані (в мисці або іншій ємності, поставленій над каструлею з киплячою водою). Розтоплений шоколад вилийте в окремі миски з сиром. Ретельно перемішайте. В окремій мисці збийте вершки з цукром і ваніліном до міцної піни. Вершки розділіть і порівну додайте в миски з сумішшю. Перемішайте. Желатин залийте холодною водою і залиште на 3 хвилини для набухання. Потім розтопіть його на повільному вогні, постійно помішуючи (вода не може кипіти). Влийте розчинений желатин рівномірно в кожну миску. Ретельно перемішайте. Помістіть суміш темного шоколаду у форму для торта діаметром 26 сантиметрів, вистелену алюмінієвою фольгою. Розрівняйте її, додайте суміш молочного шоколаду, розрівняйте і, нарешті, додайте суміш білого шоколаду. Поставте в холодильник для застигання, бажано на ніч. Коли десерт застигне, розтопіть на водяній бані шоколад і олію і полийте цим верх чізкейка. Поставте в холодильник на 20 – 30 хвилин до застигання глазурі. Подавайте з сезонними фруктами.

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