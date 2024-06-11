Если у вас есть что-то, на чем можно приготовить кипяток, то вам повезло. Если же нет, то сделайте его заранее и залейте в термос.

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Какие блюда можно сделать с помощью термоса и кипятка

В термосе можно "сварить" овощной суп. Для этого следует очень мелко нарезать картофель, морковь, лук и брокколи. Всыпать их в термос, добавить зеленый горошек и залить все двумя стаканами кипятка. Через 1,5 – 2 часа блюдо будет готово. Если нет возможности предварительно обжарить мясо на сковороде, лучше не рисковать. Однако для приготовления куриного супа можно использовать бульонный кубик. Мелко нарежьте морковь и лук. Добавьте специи, вермишель, которая долго разваривается, залейте кипятком и оставьте в термосе на 30 минут. Если у вас есть борщевая заправка, то за несколько минут вы можете приготовить борщ в термосе. Положите в термос 0,25 литра заправки, кусочки колбасы, зелень и чеснок. Залейте кипятком и оставьте на 20 – 30 минут.



В термосе можно приготовить даже ризотто / Фото Depositphotos

Чтобы сварить в термосе макароны, надо засыпать их под самое горлышко, посолить, залить полностью кипятком, закрутить крышку и оставить на 40 минут. В термосе можно приготовить даже ризотто. Для этого прогрейте термос, налив в него кипяток на несколько минут. Далее слейте воду и положите туда пропаренный рис, соль, специи, оливковое масло и замороженную овощную смесь. Оставьте на 20 минут. Также в термосе можно приготовить яйца по-японски. Онсен-тамаго – приготовленные в горячей воде яйца – имеют очень нежный вкус. В Японии их готовят в горячих источниках, но термос с этой задачей тоже справится! Возьмите несколько яиц и окуните их в термос, залитый доверху кипятком. Через 20 – 25 минут яйца будут готовы.

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