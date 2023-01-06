Торт без выпечки: готовим даже тогда, когда нет света
6 января 2023, 14:38Читати новину українською
Источник:Тате Чуднова
В Украине снова возобновили почасовые отключения света. Чтобы отсутствие электроэнергии не испортило вам праздник, мы подготовили рецепт вкусного торта без выпечки.
Десерт без выпечки и электроэнергии – просто! Вам нужны простые и доступные продукты и немного магии.
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Торт со сгущенкой и печеньем получится чрезвычайно эффектным, сладким и оригинальным. У вас точно будут просить рецепт этого десерта, и не сомневайтесь.
Рецепт торт без выпечки со сгущенкой
- Время: 2 – 3 часа
- Порции: 4 – 6
– 80 граммов светлого печенья;
– 80 граммов темного печенья
– 2 банана;
– 300 граммов сметаны;
– 300 граммов сгущенки;
– 25 граммов желатина;
– 100 миллилитров воды.
Приготовление:
- Желатин заливаем водой, перемешиваем и оставляем набухать. В форму застеленную пергаментом ломаем две вилы печенья и нарезаем банан. Выкладываем слоями, только не плотно, пока что-то не закончится.
- В миске смешиваем сметану и сгущенку. Растапливаем желатин на водяной бане или в микроволновке, добавляем в него пару ложек сливочной массы, перемешиваем и переливаем в общую массу, постоянно перемешивая.
- Затем вливаем всю массу в форму, выравниваем и ставим в холодильник или на балкон на пару часов.
- Достаем из формы, присыпаем какао или тертым шоколадом и угощаемся.
Приятного тебе аппетита!