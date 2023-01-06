Десерт без випікання та електроенергії – запросто! Вам потрібні прості та доступні продукти і трішки магії.

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Торт зі згущеним молоком та печивом вийде надзвичайно ефектним, солодким та оригінальним. У вас точно будуть просити рецепт цього десерту, і не сумнівайтеся.

Рецепт торт без випікання зі згущенкою

Час: 2 – 3 години

2 – 3 години Порції: 4 – 6

Інгредієнти для форми 18 сантиметрів:

– 80 грамів світлого печива;

– 80 грамів темного печива

– 2 банани;

– 300 грамів сметани;

– 300 грамів згущеного молока;

– 25 грамів желатину;

– 100 мілілітрів води.

Приготування:

Желатин заливаємо водою, перемішуємо та залишаємо набухати. У форму застелену пергаментом ломаємо два вили печива та нарізаємо банан. Викладаємо шарами, тільки не щільно, поки щось не закінчиться.

У мисці змішуємо сметану та згущене молоко. Розтоплюємо желатин на водяній бані або у мікрохвильовці, додаємо до нього пару ложок сметанкової маси, перемішуємо та переливаємо до загальної маси постійно перемішуючи.

Потім вливаємо всю масу у форму, вирівнюємо та ставимо у холодильник або на балкон на пару годин.

Дістаємо з форми, присипаємо какао або тертим шоколадом та пригощаємось.

Смачного!