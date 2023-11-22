Для приготовления "Битого стекла" не нужна духовка. Кроме этого, ингредиенты более чем просты.

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Рецепт торта "Битое стекло"

  • Время: 50 минут
  • Порций: 5

Приготовление:

  1. Возьмите готовую смесь для приготовления фруктового желе трех разных вкусов. К примеру, киви, клубнику и апельсин. Приготовьте желе по инструкции.
  2. Разлейте его в формы и оставьте в холодильнике на несколько часов.
  3. Застывшее желе извлеките из формы и нарежьте большими произвольными кусками. Достаточно будет по стаканчику желе каждого вкуса.
  4. Нарезанные кубики положите в формы для подачи готового десерта – большие или маленькие, по вашему вкусу.
  5. Желатин залейте 100 миллилитрами воды и оставьте на 15 минут, чтобы набух.
  6. В отдельной миске взбейте миксером сметану и сахар. Важно, чтобы сахар полностью растаял.
  7. Продолжайте взбивать смесь миксером и постепенно добавьте желатин.
  8. Формы с цветным желе аккуратно залейте сметанной смесью и оставьте в холодильнике на час.