Для приготовления "Битого стекла" не нужна духовка. Кроме этого, ингредиенты более чем просты.
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Рецепт торта "Битое стекло"
- Время: 50 минут
- Порций: 5
Приготовление:
- Возьмите готовую смесь для приготовления фруктового желе трех разных вкусов. К примеру, киви, клубнику и апельсин. Приготовьте желе по инструкции.
- Разлейте его в формы и оставьте в холодильнике на несколько часов.
- Застывшее желе извлеките из формы и нарежьте большими произвольными кусками. Достаточно будет по стаканчику желе каждого вкуса.
- Нарезанные кубики положите в формы для подачи готового десерта – большие или маленькие, по вашему вкусу.
- Желатин залейте 100 миллилитрами воды и оставьте на 15 минут, чтобы набух.
- В отдельной миске взбейте миксером сметану и сахар. Важно, чтобы сахар полностью растаял.
- Продолжайте взбивать смесь миксером и постепенно добавьте желатин.
- Формы с цветным желе аккуратно залейте сметанной смесью и оставьте в холодильнике на час.