Для приготування "Битого скла" не треба духовка. Окрім цього, інгредієнти є більш ніж простими.

Ідея для вечері Готуємо смачні та соковиті курячі котлети: 3 рецепти, які вразять усю родину

Рецепт торта "Бите скло"

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 5

Приготування:

  1. Візьміть готову суміш для приготування фруктового желе трьох різних смаків. Наприклад, ківі, полуницю та апельсин. Приготуйте желе за інструкцією.
  2. Розлийте його у форми та залишіть застигати в холодильнику на кілька годин.
  3. Застигле желе дістаньте з форми та наріжте великими довільними шматками. Достатньо буде по скляночці желе кожного смаку.
  4. Нарізані кубики покладіть у форми для подачі готового десерту – великі чи маленькі, на ваш смак.
  5. Желатин залийте 100 мілілітрами води та залишіть на 15 хвилин, щоб набухнув.
  6. В окремій мисці збийте міксером сметану та цукор. Важливо, щоб цукор повністю розтанув.
  7. Продовжуйте збивати суміш міксером та поступово додайте желатин.
  8. Форми з кольоровим желе обережно залийте сметанною сумішшю та залиште в холодильнику на годину.