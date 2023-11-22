Нежность родом из детства: пошаговый рецепт торта "Битое стекло"

Торт "Бытое стекло" с цветными кусочками желе нравится почти всем. А еще его очень просто готовить, так что радовать родных этим нежным десертом можно хоть каждый день.

Для приготовления "Битого стекла" не нужна духовка. Кроме этого, ингредиенты более чем просты.

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Рецепт торта "Битое стекло"

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 5

– 500 граммов сметаны;– 3 чайные ложки желатина;– 100 граммов сахара;– 3 пакетика разного желе.

Приготовление:

Возьмите готовую смесь для приготовления фруктового желе трех разных вкусов. К примеру, киви, клубнику и апельсин. Приготовьте желе по инструкции. Разлейте его в формы и оставьте в холодильнике на несколько часов. Застывшее желе извлеките из формы и нарежьте большими произвольными кусками. Достаточно будет по стаканчику желе каждого вкуса. Нарезанные кубики положите в формы для подачи готового десерта – большие или маленькие, по вашему вкусу. Желатин залейте 100 миллилитрами воды и оставьте на 15 минут, чтобы набух. В отдельной миске взбейте миксером сметану и сахар. Важно, чтобы сахар полностью растаял. Продолжайте взбивать смесь миксером и постепенно добавьте желатин. Формы с цветным желе аккуратно залейте сметанной смесью и оставьте в холодильнике на час.