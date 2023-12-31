Вам не нужно специальное кондитерское оборудование или много времени. Этот тортик можно приготовить всего через час.

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Как приготовить торт "Елка"

  • Время: 1 час
  • Порций: 10

Приготовление:

  1. Яйца взбейте с сахаром. Добавьте сметану, растопленное негорячее масло и перемешайте.
  2. В муку добавьте четверть чайной ложки соды и просейте в миску с яйцами. Всыпьте щепотку соли и полторы чайные ложки разрыхлителя. Перемешайте. Тесто можно разделить пополам и добавить в одну часть какао-порошок.
  3. Любую форму смажьте растительным маслом и выложите тесто. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте 35 – 45 минут до румяности и сухой шпажки. Когда корж остынет, порежьте его кубиками.
  4. Взбейте стакан сметаны с 1 – 2 ложками сахара и смешайте кусочки коржа с кремом.
  5. На руки наденьте перчатки, выложите массу на поднос и сформуйте елку.
  6. Растопите на водяной бане шоколад с несколькими ложками молока и намажьте торт глазурью со всех сторон. Посыпьте кокосовой стружкой.
  7. Украсьте "Елку" конфетами, цукатами и мармеладом. Также можно использовать изюм, орешки или вяленые ягоды.