Вам не нужно специальное кондитерское оборудование или много времени. Этот тортик можно приготовить всего через час.

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Как приготовить торт "Елка"

Время : 1 час

: 1 час Порций: 10

Ингредиенты для теста:

– 3 яйца;

– 100 граммов сахара;

– 200 граммов сметаны;

– 100 граммов растопленного сливочного масла;

– 200 граммов муки;

– четверть чайной ложки соды;

– 1,5 чайной ложки разрыхлителя;

– 1 столовая ложка какао-порошка. Крем:

– 200 миллилитров сметаны;

– 2 столовые ложки сахара. Для декора нужно:

– 150 граммов молочного или темного шоколада;

– 2 столовые ложки молока;

– кокосовая стружка;

– мармелад;

– конфеты, цукаты или сухофрукты.

Приготовление:

Яйца взбейте с сахаром. Добавьте сметану, растопленное негорячее масло и перемешайте. В муку добавьте четверть чайной ложки соды и просейте в миску с яйцами. Всыпьте щепотку соли и полторы чайные ложки разрыхлителя. Перемешайте. Тесто можно разделить пополам и добавить в одну часть какао-порошок. Любую форму смажьте растительным маслом и выложите тесто. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте 35 – 45 минут до румяности и сухой шпажки. Когда корж остынет, порежьте его кубиками. Взбейте стакан сметаны с 1 – 2 ложками сахара и смешайте кусочки коржа с кремом. На руки наденьте перчатки, выложите массу на поднос и сформуйте елку. Растопите на водяной бане шоколад с несколькими ложками молока и намажьте торт глазурью со всех сторон. Посыпьте кокосовой стружкой. Украсьте "Елку" конфетами, цукатами и мармеладом. Также можно использовать изюм, орешки или вяленые ягоды.

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